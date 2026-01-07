La diputación destina cinco millones a 16 proyectos más del Pla Obert en l’Horta

El Pla Obert de la Diputació de València sigue sumando nuevos proyectos en los municipios del l’Horta Nord y l’Horta Sud. El último decreto validado por el área de Cooperación Municipal ha aprobado 16 proyectos en las dos comarcas por valor de 5.012.094 euros.

Concretamente, se ha dado el visto bueno a 13 nuevos proyectos que suman 4.378.955 euros en la Mancomunidad de l’Horta Nord y en las localidades de Godella, Burjassot, Rocafort, el Puig de Santa Maria, Almàssera y Rafelbunyol. Además, en l’Horta Sud, se han aprobado tres proyectos con una inversión de 633.139 euros en Albal y Silla.

Entre los proyectos validados, destaca el de la reforma de la piscina cubierta de Godella (1.422.000 euros) y los dos proyectos de Burjassot que suman 1.288.017 euros: mejora de la accesibilidad y movilidad (903.000 euros) y eliminación de patologías y mejora de urbanización de la Dehesa de Burjassot- Fase I (385.017 euros).

Además, se ha dado el visto bueno a dos proyectos en Puçol para mejorar los pavimentos y la accesibilidad en distintas calles (401.655 euros); la urbanización de la entrada del polideportivo de Rocafort (225.604 euros); y la reparación y puesta a punto de fuentes ornamentales en Almàssera (234.949 euros).

Igualmente, se han validado cuatro proyectos de Rafelbunyol por valor de 193.777 euros, entre los que sobresale el proyecto de regeneración urbana en la esquina del Carrer Major.

Por otra parte, se ha aprobado la adquisición de tres máquinas barredoras para el servicio de limpieza vial en la Mancomunidad de l’Horta Nord (351.256 euros).

En l'Horta Sud

En l’Horta Sud, se ha validado la reurbanización y renovación de la red de agua potable de la avenida del País Valencià en Silla (450.000 euros) y dos proyectos en Albal: la repavimentación de caminos (106.639 euros) y la renovación del cableado de red y dispositivos de red de la casa consistorial y del edificio de la Policía Local (76.500 euros).

Nuevo decreto

En general, el nuevo decreto del Pla Obert aprueba 69 proyectos correspondientes a municipios y mancomunidades de 13 comarcas, que ya pueden iniciar los procesos de licitación y adjudicación para ejecutar las actuaciones en los plazos previstos. Siguiendo la evolución del programa, "estamos cada vez más convencidos de que acertamos al diseñar un plan cuatrienal que facilita la gestión municipal y que incrementa progresivamente el ritmo de presentación de proyectos", apunta la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix.

El nuevo decreto eleva a 853 las actuaciones aprobadas desde la puesta en marcha del Pla Obert, dentro del principal programa inversor de la Diputación. Natàlia Enguix subraya que los municipios “cuentan con plena libertad para seguir presentando sus iniciativas en cualquier momento, garantizando una ejecución flexible a lo largo de todo el periodo del plan”.

La vicepresidenta insiste en que con el Pla Obert "es la Diputación la que se adapta a los pueblos y no al revés: aquí mandan los ayuntamientos y nosotros acompañamos con agilidad, confianza y recursos".

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert “es mucho más que un programa de inversiones”. A su juicio, el plan “es una herramienta de acompañamiento real, que nos permite escuchar a los ayuntamientos, eliminar trabas administrativas y poner a su disposición los recursos necesarios para que puedan ejecutar sus prioridades con autonomía y responsabilidad”.