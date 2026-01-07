“El Mesurador del desbaratament”: la web de Compromís para publicar los gastos del gobierno de Paterna

Compromís per Paterna ha puesto en marcha una nueva página web, “El Mesurador del desbaratament”, dedicada a hacer públicos todos los gastos municipales relacionados con fiestas, folclore y dispendios efectuados por el alcalde Juan Antonio Sagredo y su equipo de gobierno del PSPV-PSOE. Esta iniciativa responde, según la formación, "a la opacidad total que caracteriza la gestión económica municipal, puesto que el Ayuntamiento no publica ni el presupuesto ni ningún dato sobre la ejecución de este".

El concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí, ha explicado que con esta herramienta “la ciudadanía podrá saber en todo momento cuánto dinero se gastan en cada fiesta, cena o invitación”.

Según Martí, “cuando revisamos todos los gastos en fiestas y actos, nos damos cuenta de que las cantidades son altísimas. Queremos que la gente de Paterna tenga acceso a la información real de lo que paga con sus impuestos”.

El concejal de la formación ha sido contundente en su crítica. “Es sobradamente conocido el modus operandi de Sagredo y de su equipo: gastar sin medida en fiestas y actos de lucimiento con dinero público. No les preocupa cuánto cuesta ni qué beneficio real aporta, lo único que buscan es asegurarse votos cautivos”, ha afirmado Martí.

"La transparencia es una obligación"

La nueva web, que se irá actualizando diariamente, mostrará tanto los gastos concretos como el sumatorio total acumulado. “Haremos el trabajo que tendría que hacer el gobierno municipal, ha asegurado Martí, porque la transparencia es una obligación, no una opción. Hace nueve años que no publican ningún dato de ejecución presupuestaria, y esto es inaceptable. Ahora lo podrán cotejar en paterna.compromis.net/el-mesurador-del-malbaratament/”.

Desde Compromís han recordado que “invertir en tradiciones, en la infancia o en las personas mayores es fundamental, pero cuando esos gastos solo responden a intereses electorales y no al beneficio de la ciudadanía, hay que denunciarlo”.

"Reducen inversiones sociales"

“No permitiremos que las paterneras y los paterneros continúen sin saber en qué se gastan su dinero, especialmente en un momento en el que aumentan las tasas y se reducen las inversiones sociales y formativas”, ha concluido Carles Martí.