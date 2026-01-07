Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avería metroDónde ha caído el NiñoTragedia en IndonesiaRebajas ValenciaPeatonalización Jorge JuanMujer sin hogar ValenciaProfesiones bajos salariosFran Rivera y Vito Quiles
instagramlinkedin

El musical familiar El Reino del León llega a Burjassot el 9 de enero

Fórmula Producciones presenta 'El Reino del León', un espectáculo gratuito en Burjassot inspirado en la historia de Disney, que narra el viaje de un joven león con la ayuda de sus amigos

El Reino del León

El Reino del León / A. B.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

El viernes 9 de enero de 2026, a las 18.00 horas, el Auditorio de la Casa de Cultura de Burjassot acogerá 'El Reino del León', un musical familiar gratuito a cargo de Fórmula Producciones. La entrada será libre hasta completar aforo.

El Reino del León es un espectáculo pensado para todos los públicos que, a través de la voz en directo y coreografías originales, transporta al público hasta el corazón de la sabana africana. Inspirado en la conocida historia de Disney, narra el viaje de un joven león que debe enfrentarse a distintos desafíos para reclamar su lugar como rey.

Emociones

En esta aventura no estará solo, ya que contará con la ayuda de sus inseparables amigos, que lo acompañarán en un camino lleno de emociones y aprendizajes.

Con una potente banda sonora y una cuidada puesta en escena, grandes y pequeños se adentrará en una historia protagonizada por leones, gacelas, suricatos, jabalíes y otros animales, donde afloran valores como la amistad, el coraje y la responsabilidad.

Noticias relacionadas y más

Dirección

Dirigido por Carlos Cabrelles, 'El Reino del León' llega a Burjassot como una cita imprescindible para el público familiar, con un amplio elenco valenciano, voces en directo, coreografías originales y una constante interacción con el público, que hará cantar, bailar y emocionarse a toda la familia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents