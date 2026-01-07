El musical familiar El Reino del León llega a Burjassot el 9 de enero
Fórmula Producciones presenta 'El Reino del León', un espectáculo gratuito en Burjassot inspirado en la historia de Disney, que narra el viaje de un joven león con la ayuda de sus amigos
El viernes 9 de enero de 2026, a las 18.00 horas, el Auditorio de la Casa de Cultura de Burjassot acogerá 'El Reino del León', un musical familiar gratuito a cargo de Fórmula Producciones. La entrada será libre hasta completar aforo.
El Reino del León es un espectáculo pensado para todos los públicos que, a través de la voz en directo y coreografías originales, transporta al público hasta el corazón de la sabana africana. Inspirado en la conocida historia de Disney, narra el viaje de un joven león que debe enfrentarse a distintos desafíos para reclamar su lugar como rey.
Emociones
En esta aventura no estará solo, ya que contará con la ayuda de sus inseparables amigos, que lo acompañarán en un camino lleno de emociones y aprendizajes.
Con una potente banda sonora y una cuidada puesta en escena, grandes y pequeños se adentrará en una historia protagonizada por leones, gacelas, suricatos, jabalíes y otros animales, donde afloran valores como la amistad, el coraje y la responsabilidad.
Dirección
Dirigido por Carlos Cabrelles, 'El Reino del León' llega a Burjassot como una cita imprescindible para el público familiar, con un amplio elenco valenciano, voces en directo, coreografías originales y una constante interacción con el público, que hará cantar, bailar y emocionarse a toda la familia.
