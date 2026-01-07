Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paterna lanza la campaña “¡Luce tu marca!” para dar visibilidad al comercio en las pantallas municipales

El objetivo de esta campaña del ayuntamiento es promocionar entre la ciudadanía, de forma actualizada, los productos, servicios u ofertas de los comercios locales mediante la proyección de imágenes y vídeos

Pantallas informativas ubicadas en las dependencias municipales del SIAC de Paterna.

Pantallas informativas ubicadas en las dependencias municipales del SIAC de Paterna. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la Concejalía de Comercio, ha puesto en marcha una nueva campaña de apoyo al comercio local bajo el lema ¡Luce tu marca!”, dirigida a los establecimientos y negocios del municipio que deseen aumentar su visibilidad a través de las pantallas informativas municipales, entre ellas las situadas en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del Ayuntamiento.

Esta original iniciativa, que se suma a las distintas campañas institucionales que se desarrollan a lo largo del año en colaboración con las asociaciones del tejido comercial paternero, permite a los comercios promocionar sus productos, servicios u ofertas mediante la proyección de imágenes y vídeos en estos soportes públicos. De este modo, se refuerza su presencia y se acerca su actividad a los vecinos y vecinas mientras realizan trámites presenciales en el consistorio, tal y como ha explicado el concejal de Comercio, Lucas Jodar.

Asimismo, el edil ha destacado que “con esta iniciativa atendemos las peticiones realizadas por comerciantes y autónomos de nuestra localidad”, al tiempo que ha matizado que “se trata de una campaña diseñada como una acción viva y en constante actualización, para que los establecimientos puedan ir presentando las novedades de sus productos o servicios”.

Comercios interesados

Los comercios interesados en participar pueden enviar su material audiovisual a través de un formulario habilitado por el Ayuntamiento, desde el que se recopilarán las imágenes o vídeos que posteriormente se difundirán en las pantallas municipales.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con el comercio de proximidad y continúa fomentando que los vecinos y vecinas realicen sus compras en la ciudad, impulsando así uno de los principales motores de la economía local.

