Paterna lanza la campaña “¡Luce tu marca!” para dar visibilidad al comercio en las pantallas municipales

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la Concejalía de Comercio, ha puesto en marcha una nueva campaña de apoyo al comercio local bajo el lema “¡Luce tu marca!”, dirigida a los establecimientos y negocios del municipio que deseen aumentar su visibilidad a través de las pantallas informativas municipales, entre ellas las situadas en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del Ayuntamiento.

Esta original iniciativa, que se suma a las distintas campañas institucionales que se desarrollan a lo largo del año en colaboración con las asociaciones del tejido comercial paternero, permite a los comercios promocionar sus productos, servicios u ofertas mediante la proyección de imágenes y vídeos en estos soportes públicos. De este modo, se refuerza su presencia y se acerca su actividad a los vecinos y vecinas mientras realizan trámites presenciales en el consistorio, tal y como ha explicado el concejal de Comercio, Lucas Jodar.

Asimismo, el edil ha destacado que “con esta iniciativa atendemos las peticiones realizadas por comerciantes y autónomos de nuestra localidad”, al tiempo que ha matizado que “se trata de una campaña diseñada como una acción viva y en constante actualización, para que los establecimientos puedan ir presentando las novedades de sus productos o servicios”.

Comercios interesados

Los comercios interesados en participar pueden enviar su material audiovisual a través de un formulario habilitado por el Ayuntamiento, desde el que se recopilarán las imágenes o vídeos que posteriormente se difundirán en las pantallas municipales.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con el comercio de proximidad y continúa fomentando que los vecinos y vecinas realicen sus compras en la ciudad, impulsando así uno de los principales motores de la economía local.