Los Reyes Magos reciben a más de 500 niños y niñas de Albal en la Cooperativa

Los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, no faltaron a su cita con los niños y niñas de Albal el pasado lunes 5 de enero. Aunque la tradicional cabalgata tuvo que ser suspendida debido a las previsiones meteorológicas adversas, Sus Majestades pudieron igualmente saludar y recibir a los más pequeños en el Frontón de la Cooperativa.

La decisión de cancelar la cabalgata se comunicó el domingo por la mañana, cuando el Ayuntamiento de Albal informó a la ciudadanía de la suspensión del desfile y del traslado de todas las actividades previstas a un espacio cubierto, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes.

En la Cooperativa se concentraron más de 500 niños y niñas acompañados por sus familiares, en un ambiente cargado de ilusión y emoción. En los rostros de los más pequeños se reflejaba la alegría por poder ser recibidos por Sus Majestades los Reyes Magos y recibir los primeros regalos antes de la noche más mágica del año.

Las actividades comenzaron con los bailes y malabares de la empresa de espectáculos Herrera Muller Producciones, que animaron la espera y despertaron el entusiasmo del público. A continuación, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, anunció la llegada de los Reyes Magos entre aplausos y gran expectación.

Tras saludar a los niños y dirigirles unas breves palabras, Melchor, Gaspar y Baltasar tomaron asiento en sus tronos y fueron recibiendo uno a uno a todos los niños asistentes. Los pajes reales colaboraron en el reparto de miles de caramelos y cientos de regalos, haciendo aún más especial el encuentro.

Reyes Magos en Albal. / A.A.

Ante las inclemencias meteorológicas, el Ayuntamiento tuvo que improvisar una solución para que los niños y niñas no se quedaran sin ver a los Reyes Magos. Para ello, contó con la colaboración de la Junta Local Fallera de Albal, las Falleras Mayores de Albal y sus Cortes de Honor, las Damas y Damos de Santa Ana, así como de la Brigada Municipal, El Centre Verd, personal del Ayuntamiento y los concejales y concejalas de la Corporación Municipal que estuvieron presentes y colaboraron en el desarrollo del acto.

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, destacó el ambiente vivido durante la jornada y subrayó que «Albal ha vivido una tarde-noche muy especial, llena de sonrisas, miradas de emoción y niños cargados de esperanza. Cuando hay ilusión, ni la lluvia ni el frío pueden apagarla, y eso ha quedado patente hoy». Asimismo, quiso agradecer «a todas las personas que han colaborado en la organización de esta recepción de los Reyes Magos, que han trabajado arduamente durante todo el fin de semana para que el acto pudiera realizarse y para que los niños y niñas de Albal no perdieran la ilusión».

A pesar del cambio de ubicación, la jornada mantuvo intacta la magia y la ilusión propias de estas fechas tan señaladas. Desde el Ayuntamiento se agradeció la comprensión de los vecinos y vecinas ante esta decisión, motivada por las condiciones meteorológicas, así como la colaboración de todos para que el evento se desarrollara con normalidad.