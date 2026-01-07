Tapian y limpian los bajos que estaban como el 29-O en Massanassa

Los vecinos de la calle Blasco Ibáñez de Massanassa respiran un poco más tranquilos, o por lo menos, un aire más saludable, después de que por fin se hayan limpiado las casas en el número 149 que hasta hace unos días estaba igual -o peor- que tras el paso de la dana.

Tal y como denunciaron los vecinos a Levante-EMV, la casa de grandes dimensiones aún tenía lodo, todo tipo de enseres arrastrados, basura acumulada y hasta había crecido un cañal, lo que provocaba malos olores y también "he visto ratas desde mi balcón, esto es un nido de infecciones", señalaba una de las vecinas entonces.

Casa tapiada en Massanassa. / S.G.

Al ser una propiedad privado el Ayuntamiento de Massanassa no podía actuar. Si bien, durante los primeros meses de la dana fue más permisivo, el propio alcalde informó que a partir del primer aniversario el gobierno local había intensificado los requerimientos a los propietarios para que limpiaran los bajos como este. En esa misma calle había dos más, algo insalubre teniendo en cuenta que se trata de una avenida bastante transitada donde hay bares y comercios.

La presión municipal ha surtido efecto y por fin los propietarios han limpiado y tapiado la entrada y las ventanas de la casa, algo que supone un alivio sobre todo para los vecinos, que temían cada vez que llovía que entrara agua y saliera más suciedad aún al exterior.