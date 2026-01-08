Alboraia impulsa una gran feria que fusiona el comercio local y el sector del libro

El Ayuntamiento de Alboraia ha empezado los preparativos para la "Fira de les Fires", un nuevo evento que pretende servir como celebración del décimo aniversario de Firalboraia. De esta manera, la concejalía de Comercio potenciará notablemente su gran evento anual, fusionándola con la Fira del Llibre y dando lugar a una gran celebración, después de 10 años de éxito de participación.

En este sentido, el espacio se ampliará para poder colocar 50 casetas, un aumento considerable que se aleja de las más de 30 que participan habitualmente. El incremento permitirá disponer de más zonas para comercio local y absorber la Fira del Llibre, creando un macroevento en el que tendrá cabida actividades de todo tipo: desde cuentacuentos y firmas de libros hasta espectáculos, música en directo y gastronomía.

"Este cambio nos va a permitir dos mejoras importantes: canalizar el esfuerzo de ambas ferias en un sólo evento para poder dar una mejor y mayor respuesta al esfuerzo que realizan los comercios locales durante el fin de semana de la feria", explica la concejala, Conxa Villena. El segundo, explica la concejala, "mover la fecha de Firalboraia a la habitual de la Fira del Llibre para tratar de aprovechar el buen tiempo". Y es que las fechas se moverán del habitual octubre al 29, 30 y 31 de mayo con el fin de tratar de garantizar un mejor tiempo y huir de las tormentas de otoño.

La renovación de Firalboraia se produce tras 10 años de participación tanto del tejido comercial como de vecinos y vecinas. "Llevamos más de una década trabajando muy duro para el comercio local a través de esta feria y pretendemos ofrecer un evento aún mayor a la altura de nuestros comerciantes", explica, por su parte, el alcalde, Miguel Chavarría.

No es el único cambio que se va a producir. Con el fin de promover una iniciativa hacia el comercio local en cada estación de año, el Circuito del Comercio, por el que se establecen tres espacios en la zona comercial de Alboraia y la ciudadanía obtiene premios por realizar compras, saltará también de primavera a otoño, intercambiándose con Firalboraia, al ser una propuesta cubierta, sin riesgos de ejecutarse por el tiempo.