El Ayuntamiento de Alfafar impulsa la adecuación de solares para aparcamientos

El Ayuntamiento de Alfafar ha puesto en marcha el Plan 2026 de adecuación de solares para su transformación en zonas de aparcamiento, una iniciativa estratégica destinada a mejorar la disponibilidad de estacionamiento en el municipio, optimizar el uso de espacios actualmente en desuso y "dar respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía", exponen desde el gobierno del PP de Juan Ramón Adsuara.

Para el inicio de este plan, el consistorio ya ha consignado una partida inicial de 60.000 euros, que permitirá llevar a cabo las primeras actuaciones de adecuación en solares de titularidad municipal y otros espacios susceptibles de ser habilitados como aparcamientos públicos si se llega a acuerdos con los dueños de solares privados.

Estas intervenciones se realizarán de forma progresiva a lo largo de 2026 con prioridad a aquellas zonas con mayor necesidad de estacionamiento.

Convenios con propietarios

El plan municipal prevé la firma de convenios con propietarios de solares privados en distintos barrios del municipio. A través de estos acuerdos, el consistorio se hará cargo de la adecuación y el mantenimiento de los terrenos para su uso como aparcamiento público, mientras que las personas propietarias quedarán exentas del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de vigencia del convenio.

El concejal de Urbanismo, Arcadio del Real, ha explicado que en cada barrio existen solares con un gran potencial para convertirse en zonas de aparcamiento: “Nuestra intención es firmar convenios con los propietarios, de manera que el Ayuntamiento los adecue, asuma su mantenimiento y, a cambio, estos solares puedan utilizarse como parking público”, añade.

Actualmente, el consistorio se encuentra inmerso en los trámites administrativos y burocráticos necesarios para formalizar estos acuerdos. No obstante, el concejal ha señalado que el objetivo es que a lo largo de 2026 Alfafar cuente con más plazas de aparcamiento repartidas por todos los barrios, para mejorar así la movilidad y el día a día de vecinos y vecinas.

Criterios de accesibilidad

Desde el consistorio se subraya que todas las actuaciones se realizarán "en base a los criterios de funcionalidad, seguridad y accesibilidad, para contribuir así a una mejor orden del tráfico y a un uso más eficiente del espacio urbano".

Con el Plan 2026 de adecuación de solares, el ayuntamiento reafirma su implicación con la "mejora de los servicios públicos, la movilidad urbana y la calidad de vida de la ciudadanía, avanzando hacia un municipio más ordenado y funcional", destacan en un comunicado.