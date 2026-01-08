Benetússer inaugura el centro de convivencia renovado por Ikea

Tras la resaca de los actos navideños, el Ayuntamiento de Benetússer reactiva esta semana sus actos sociales con la jornada de reapertura de la sala multiusos del Centro Municipal de Convivencia que luce ahora una imagen completamente renovada en un proyecto de responsabilidad social corporativa de Ikea. Esta transformación se encuentra enmarcada en el plan de acción social de la marca sueca y ha sido puesta en marcha con la colaboración del ayuntamiento con el objetivo de recuperar y mejorar algunas de las instalaciones municipales afectadas por la riada que contasen con un uso habitual por parte de la población.

Al acto de reapertura del espacio asistió la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, para comprobar de primera mano los cambios introducidos en la decoración del espacio que incluye la sala principal y parte del patio exterior. Entre las mejoras puestas a disposición de los vecinos y vecinas destaca la renovación completa del mobiliario distribuido en siete espacios de socialización que ofrecen una imagen mucho más moderna y acogedora.

Espacio Ikea de Benetússer / L-EMV

"Gracias al gran trabajo de Ikea, cuyo equipo contactó con el ayuntamiento para ayudarnos a acondicionar algunas de las instalaciones afectadas por la riada, Benetússer puede disfrutar ya de este espacio espectacular del que estamos seguras se hará un gran uso por su confort y funcionalidad en cada rincón", destaca la alcaldesa de la población benetusina.

En las últimas semanas Ikea también se ha encargado de rehabilitar algunos espacios del Centre Cultural El Molí que han incluido el cambio del mobiliario de la recepción y de sus salas polivalentes, espacios que acogen de forma habitual presentaciones, exposiciones, talleres o encuentros literarios organizados por el ayuntamiento y las entidades locales.