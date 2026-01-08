Beniparrell solicita salir del Consorcio d’Aigües de L’Horta

Beniparrell ha pedido formalmente la salida del Consorcio d’Aigües de l’Horta. La decisión tomada en el pleno del 27 de noviembre por unanimidad, ha llegado hasta el consorcio que la ha expuesto a información pública, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado. Aunque estará durante 20 días expuesta, no caben alegaciones, tal y como se recoge en el artículo 30 de los estatutos del Consorcio d'Aigües de l'Horta.

Tras cumplir este mero trámite, el Consorcio presidido por el alcalde de Picanya, Pep Almenar, deberá convocar junta de gobierno y posterior asamblea, donde ya se resuelva definitivamente la salida de Beniparrell.

Esta pequeña localidad de l’Horta Sud integra el Consorcio, junto a Aldaia, Alfara del Patriarca, Picanya y Xirivella para gestionar el agua de dichos municipios, a través Aigües de l'Horta (empresa mixta formada por el 51% por el Ayuntamiento de Torrent y el 49% por Hidraqua).

No es la primera vez que el alcalde Voro Masaroca (Compromís) pide salir de este agrupación. En 2019 ya solicitó por carta a Pep Almenar la salida, tras interponer un contencioso cuando el Consorcio acordó por mayoría de los alcaldes socialistas prorrogar por 10 años más el contrato con la firma. Beniparrell siempre ha defendido que su municipio no creó el consorcio, sino que se adhirió en un pleno urgente y dudoso en la época de gobierno del PP con EU. Para Masaroca durante los 20 años en este unión, "el Consorcio no ha cumplido su función".

No fue el único que acudió al juzgado. También lo hizo Xirivella, quien también apunta a seguir los pasos de Beniparrell y pedir salir del consorcio.

Nulidad del contrato

Hace casi dos años, en febrero de 2024, el juzgado les dio la razón y declaró la nulidad de la prórroga del contrato de concesión del servicio de aguas y alcantarillado de los municipios consorciados (Aldaia, Xirivella, Beniparrell, Alfara del Patriarca y Picanya), siendo estos servicios básicos y estructurales, requiriendo a licitar de nuevo dichos servicios mediante un procedimiento abierto, en que se garantice la libertad de concurrencia, la legalidad, la eficiencia y eficacia.

Tras dicha sentencia, la Asamblea del Consorcio de Aigües de L'Horta decidió hacer nueva licitación de la concesión de servicios de alcantarillado y de aguas potables para los municipios consorciados, algo con lo que sigue sin estar de acuerdo el Ayuntamiento de Beniparrell y el de Xirivella. También la Junta de gobierno acordó licitar una auditoria previa a los efectos de comprobar el estado de los servicios como documento previo a la redacción del pliego técnico de la concesión.

“Ahora pasarán un montón de años entre que se hace la auditoría y se licitan los nuevos pliegos, y mientras seguiremos con la misma empresa, Beniparrell no quiere continuar. Por eso esperamos que este mes se resuelva la situación y por fin podamos salir y gestionarnos el servicio del agua de manera autónoma”, señala Masaroca.