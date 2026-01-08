¿Cuándo se celebra el Día del Rossejat torrentí?

La Falla de la Plaça de Torrent se prepara para celebrar este sábado 10 de enero la sexta edición del Día del Rossejat Torrentí, una cita gastronómica y cultural que la comisión más antigua de la ciudad ya ha consolidado como una tradición imprescindible del mes de enero.

Esta jornada festiva está dedicada a conocer, poner en valor y degustar el plato más típico de la capital de l’Horta Sud, el Rossejat de Torrent, con el objetivo de mantener viva una de las señas de identidad culinarias del municipio.

Los actos arrancarán a las 12 horas con el quinto y tapa a pie de calle abierto al público, que se celebrará junto a la Torre, donde los asistentes podrán degustar diferentes tapas del arroz torrentino por antonomasia.

Uno de los momentos más esperados será el showcooking en directo a cargo del cocinero y fallero de la comisión, Manolo Carratalà, quien explicará paso a paso la elaboración del puchero y de la tradicional cazuela de Rossejat, compartiendo trucos, tipos de arroz y distintas formas de cocinar este emblemático arroz al horno de Torrent.

La jornada contará también con la presencia del folclore valenciano, gracias a las actuaciones del Grup de Ball de Torrent, que ofrecerá bailes tradicionales valencianos para completar un ambiente festivo y muy arraigado a las costumbres locales.

Cazuelas de rossejat. / A. T.

Además, la propia comisión elaborará más de 30 cazuelas de Rossejat, que, como marca la tradición, se llevarán al horno de la calle Marco para ser degustadas posteriormente por falleros e invitados tras los actos en la calle.

Que se cocine todo el año

El responsable del Día del Rossejat, el fallero Rigo Mora, ha destacado que “un año más, desde la Falla de la Plaça apostamos por desestacionalizar el Rossejat torrentí, para que no sea solo un plato que los torrentinos elaboran por Sant Blai, el 3 de febrero, sino que pueda cocinarse durante todo el año y en ocasiones especiales”.

Por su parte, el presidente de la comisión, Vicente Puig, ha subrayado que “para la Falla de la Plaça es un honor y un motivo de orgullo seguir potenciando las tradiciones torrentinas, y entre ellas el Rossejat de Torrent, un plato que siempre une a los torrentinos alrededor de la mesa y de nuestras tradiciones como ciudad”. Además, Puig ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración, así como a todos los patrocinadores del evento gastronómico.

No solo en Sant Blai

La cita será este sábado 10 de enero, de 12:00 a 15:00 horas, y la comisión ha invitado un año más a participar a la alcaldesa, la corporación municipal, las fallas de la ciudad y los representantes de las fiestas, así como a las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor, los representantes y cargos de las Fiestas de Moros y Cristianos y de la Semana Santa torrentina, con la Reina del Encuentro.

El Día del Rossejat de la Falla de la Plaça llega fiel a su cita cuando falta menos de un mes para la celebración del Día de Sant Blai y la Feria del Chocolate de Torrent, eventos que abren el calendario festivo de la ciudad.