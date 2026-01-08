El gobierno de Torrent no permite debatir la moción sobre la cuestión de confianza a la alcaldesa

El ejecutivo de PP y Vox de Torrent, liderado por la alcaldesa Amparo Folgado, ha excluido del pleno ordinario de este enero, celebrado este jueves, la moción que presentaron los grupos de la oposición PSPV y Compromís-Podem-EUPV para instar a la alcaldesa a que se sometiera a una cuestión de confianzay vinculara la aprobación de los presupuestos a la continuación en el cargo.

Esta decisión (que elimina la posibilidad de debatir la moción en sesión plenaria) la ha tomado el gobierno de PP y Vox amparándose en un informe de la secretaría municipal que solicitaron para determinar si era o no procedente llevar la moción al pleno.

Un documento del alto funcionario que señala que la propuesta "invadiría competencias exclusivas de la presidencia", porque es la alcaldesa la única que puede plantear una cuestión de confianza. Por otra parte, el informe también sugiere que es más adecuado que esta iniciativa se traduzca en un ruego o una pregunta, pues es una interpelación a la alcaldesa. Con base en este documento de la secretaría municipal, el gobierno local ha excluido la moción del orden del día.

El informe municipal dice que la moción es una "invasión competencial pues (...) plantear una cuestión de confianza es una competencia exclusiva del alcalde ejercida por iniciativa propia y no a propuesta de los grupos políticos, ni siquiera del órgano plenario"

La oposición del PSPV y Compromís, por su parte, ha cuestionado la legalidad de esta decisión e insistido en que el reglamento obliga a incluir las mociones de la oposición, ya que son parte de iniciativas políticas propias del control al gobierno local, aunque no tengan implicaciones jurídicas. "La inclusión en el orden del día de las mociones no es discrecional, es un mandato reglamentario y es obligatorio incluirlo cuando se presentan con el tiempo reglado, como es el caso", ha explicado el portavoz socialista Andrés Campos.

PSPV y Compromís abandonan el pleno: "Instar no es invadir competencias"

En segundo lugar, defienden que "instar" no invade competencias, sino que es un mecanismo "de impulso político" y que "la falta de eficacia jurídica directa no impide la votación en el pleno", ha añadido el socialista. "El acuerdo no pretende sustituir ni imponer el acto de plantear una cuestión de confianza, sino instar políticamente a que se ejerza su ejercicio en un contexto de bloqueo. Es un impulso y orientación política, no una invasión de competencias", ha institido.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Xavier Martí, ha señalado que "nadie niega la competencia de la alcaldía de poner en marcha o no las iniciativas que se aprueba en el pleno, pero no consideramos correcto que se nos prive del derecho para presentar propuestas vinculadas al tema presupuestario, pues todavía no tenemos presupuesto que es el principal documento de guía de la política local".

La iniciativa política de la oposición pretendía (tras descartar una moción de censura al gobierno por no contar con los votos suficientes) que la votación de esta propuesta evidenciara públicamente la "debilidad" de apoyos del gobierno de PP y Vox, que en estos momentos no cuenta con la mayoría plenaria, sobre todo tras la renuncia del portavoz de Vox, ahora en el grupo de no adscritos y crítico en muchos momentos con el gobierno local. La oposición (PSPV, Compromís y el edil no adscrito) tiene trece votos y el gobierno (con concejales de PP y Vox), doce. Una aritmética que no ha permitido, por el momento, aprobar los presupuestos municipales para este año 2026.

El veto a esta iniciativa política que la oposición considera ilegal ha provocado que los grupos del PSPV y Compromís hayan abandonado la sesión plenaria a modo de protesta y tras expresar en una intervención su desacuerdo, sin descartar emprender otro tipo de acciones, pues consideran que se están vulnerando sus derechos como representantes de la ciudadanía en la oposición.

El secretario se ratifica y la alcaldesa pide diálogo

El secretario municipal, presente en el pleno, ha expresado que se ha quedado "flipado" y que se ratifica en el informe y en su contenido. Por último, la alcaldesa, Amparo Folgado, ha lamentado que el punto "lo podíamos haber tratado con tranquilidad en ruegos y preguntas y que respetar el informe del secretario es respetar la democracia y la ley". En este sentido, ha añadido que desea que "situaciones como esta lleven a reflexiones" porque la parte legal que dicta un habilitado nacional "hay que cumplirla". "Lo que ahora PSPV y Compromís no ven normal, hace menos de cinco años sí. Recuerdo que estuvimos tres años con presupuestos prorrogados y equipos de gobierno en minoría. Hay que dialogar, la democracia se basa en eso", ha zanjado Folgado.

Otros informes que evitan votaciones incómodas

Esta situación, en la que el gobierno del PP y Vox se amparó para no votar algunas mociones incómodas, se dio con algunas similitudes anteriormente. En septiembre, un informe de secretaría también fue la razón para no votar ni debatir una moción presentada por el edil no adscrito para reprobar al exjefe de prensa de Torrent.