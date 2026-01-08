La Mancomunitat de l'Horta Sud obsequia a Martínez Mus en su primera visita al edificio

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado esta mañana por primera vez el edificio de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Lo ha hecho en el contexto de la jornada de presentación del futuro proyecto de parques metropolitanos para prevenir futuras inundaciones, que se ha explicado por sectores de actuación y que afecta a la comarca.

Con motivo de esta visita, el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, le ha entregado, en nombre de todos los municipios, de la lámina "Gratitut" con el diseño de una fallera sobre un dibujo de la comarca tras las inundaciones, diseño de Maica Sosa, artista de Xirivella, que sirvió para captar fondos para los comercios afectados por la dana, un gesto que el conseller ha agradecido.