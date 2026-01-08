Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios trasteros ValènciaTiempo en ValenciaPeatonalización Jorge JuanNegligencia naufragio IndonesiaEstación del NortePensiones C. ValencianaGroenlandia EE UUCabras Montgó
instagramlinkedin

Vaivén

La Mancomunitat de l'Horta Sud obsequia a Martínez Mus en su primera visita al edificio

El conseller se ha llevado un recuerdo que conmemora lo sucedido el 29 de octubre de 2024

José F. Cabanes entrega a Vicente Martínez Mus la lámina de la fallera.

José F. Cabanes entrega a Vicente Martínez Mus la lámina de la fallera. / Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

Torrent

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado esta mañana por primera vez el edificio de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Lo ha hecho en el contexto de la jornada de presentación del futuro proyecto de parques metropolitanos para prevenir futuras inundaciones, que se ha explicado por sectores de actuación y que afecta a la comarca.

Con motivo de esta visita, el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, le ha entregado, en nombre de todos los municipios, de la lámina "Gratitut" con el diseño de una fallera sobre un dibujo de la comarca tras las inundaciones, diseño de Maica Sosa, artista de Xirivella, que sirvió para captar fondos para los comercios afectados por la dana, un gesto que el conseller ha agradecido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents