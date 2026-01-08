Paiporta condena el supuesto desvío de fondos para las víctimas de la dana por las juventudes de Vox

El pleno del Ayuntamiento de Paiporta aprobó, en la última sesión del año 2025, una moción presentada por el grupo municipal Compromís para condenar la recaudación presuntamente irregular de fondos destinados a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, vinculada a Revuelta y Vox.

Tal como informó Levante-EMV hace un mes, el grupo juvenil de extrema derecha “Revuelta”, creado con trabajadores de Vox y protagonista en los altercados de Paiporta en 2024, se rompió entre acusaciones de estafa y desvío de fondos recaudados para las víctimas de la dana, hechos que fueron denunciados ante la Fiscalía. El exvicepresidente de la asociación, Arturo Villarroya González, publicó un comunicado en redes sociales donde anunciaba su dimisión y la de otro miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban Bejarano,por las presuntas malas prácticas del presidente de “Revuelta”, Jaime Hernández y sus colaboradores más estrechos.

El PSPV también exigió en las Corts una comisión de investigación en las Corts para esclarecer qué ha pasado con el dinero solidario de la dana recaudado por las juventudes de Vox representadas en la asociación Revuelta y del que han salido publicado varios audios de dirigentes del partido y de la organización señalando que este no acabó llegando al destino para el que fue dado.

Ahora, la iniciativa del pleno de Paiporta responde a estas informaciones periodísticas que apuntan a posibles irregularidades en la gestión de donaciones recaudadas con finalidad solidaria en un contexto de emergencia humanitaria. Paiporta, como municipio zona cero de la dana, quiso manifestar así una posición clara en defensa de la transparencia, el buen gobierno y el respeto a la solidaridad ciudadana.

La vicealcaldesa de Paiporta y portavoz de Compromís, Marian Val, señaló en la sesión que "la respuesta solidaria de la ciudadanía fue ejemplar en los momentos más duros tras la dana, y cualquier uso indebido de esa solidaridad, si se confirmara, supondría un daño muy grave desde el punto de vista moral y democrático".

En este sentido, la moción subraya que la defensa de las víctimas y de la confianza ciudadana debe estar por encima de cualquier interés partidista.

Explicaciones detalladas y verificables

El texto aprobado con los votos favorables de Compromís y PSPV-PSOE condena los hechos denunciados, siempre con respeto a la presunción de inocencia, e insta a la dirección nacional de Vox y a los responsables de la organización Revuelta a "ofrecer explicaciones públicas, detalladas y verificables sobre los fondos recaudados, su gestión y el destino final del dinero".

Asimismo, la moción exige que, en caso de confirmarse que parte o la totalidad de los fondos no han sido destinados a las finalidades solidarias anunciadas, se proceda a la devolución del dinero a las personas donantes que así lo soliciten o a su destino efectivo a municipios y entidades sociales de las zonas afectadas por la DANA, con todas las garantías de transparencia.

Durante la defensa de la moción, Val explicó las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que vinculan a Vox con la estructura de Revuelta, nacida en 2023 como organización juvenil del partido de ultraderecha. Además, reveló cómo el portavoz local de Vox, Daniel Furió, solicitó apoyo a Revuelta en su perfil en la red social X, publicaciones que borró cuando estalló el escándalo en los medios, tal como tiene certificado el Grupo Municipal Compromís.

Orientación gratuita a los afectados

Compromís per Paiporta también defendió que el Ayuntamiento facilite información y orientación jurídica básica, dentro de sus posibilidades, a las personas del municipio que hayan realizado donaciones y se sientan afectadas por los hechos denunciados.

“La solidaridad no puede ser instrumentalizada ni utilizada de manera opaca. Las víctimas de la dana merecen respeto, verdad y garantías de que cada euro recaudado ha ido donde correspondía”, concluyó Val.