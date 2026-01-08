Paiporta pagará 287.000 euros a la UTE de la piscina por los 14 meses de cierre tras la dana

La gestión de la piscina cubierta de Paiporta sigue creando agujeros en las arcas municipales por un contrato que se arrastra 20 años y que continúa lastrando al consistorio a favor de la UTE que la dirige. En el último pleno se aprobó el pago de 286.883,38 euros a la UTE destinada al restablecimiento del equilibrio económico por el cierre de la instalación desde la dana del 29 de octubre.

Si bien, la concesionaria tiene que hacer frente a las reparaciones por los destrozos ocasionados por la barrancada a través de su seguro privado, sin intervención del ayuntamiento, en el momento en que el consistorio suspende el contrato por el cierre, si que se activa la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico, que básicamente es como una indemnización. Según explicó tanto la vicealcaldesa Marián Val, como el secretario del pleno, el consistorio pagará la mitad del total que reclamaba la UTE que ascendía a 573.762 euros, 40.983 euros por cada uno de los 14 meses que ha estado sin servicio la piscina.

"Ellos desde un primer momento nos requirieron el 100% según sus estimaciones. Lo que hizo este ayuntamiento fue inmediatamente pedirle informe al técnico de patrimonio para que confirmase esos importes acreditados por ellos para ver si se adecuaban al mercado y que efectivamente esos bienes se encontraban en el polideportivo. Ellos pedían un 100% por el lucro cesante, lo que no habían ingresado mensualmente, pero nosotros, según jurisprudencia, acreditamos que como también somos una parte afectada, y por tanto solo íbamos a hacer frente al 50% y no al 100%", explicaba el secretario de pleno.

El PP, en contra

El Partido Popular votó en contra del pago a la piscina originado por un contrato "que ya rechazamos cuando se firmó en 2005 porque era perjudicial para los intereses de Paiporta. Se construyó por 5,6 millones y el entonces gobierno socialista optó por adjudicarla a una UTE a través de cuotas que nos ha hecho pagar más de 7 millones, 2 millones de intereses, como un préstamo encubierto. Y encima les regalamos el suelo público a la empresa así como la explotación sin cobrarles ningún canon. Un negocio para ellos, una ruina para nosotros. Por eso vamos a votar en contra", señaló Maria Isabel Chisbert.

La propia Marián Val reconoció que se trata de un contrato perjudicial "que ninguno de los 21 que estamos aquí firmaríamos ahora, pero es el que hay y debemos cumplirlo". Y es que no es la primera vez que este contrato provoca un desfalco en las arcas municipales. También, por el restablecimiento del equilibrio económico, el Ayuntamiento de Paiporta tuvo que pagar a la UTE 220.221 euros por el periodo de tiempo comprendido entre marzo y septiembre de 2020 durante la crisis sanitaria de la Covid-19.

Lo peor es que probablemente no es el último pago que debe realizar el consistorio. Tal y como también se informó en el pleno, aún queda por resolverse el expediente sobre el vandalismo que hubo en las instalaciones tras la dana, ya que por contrato, el ayuntamiento tiene la obligación de hacer conservar y custodiar las instalaciones, no se hizo, ya que desaparecieron bienes muebles por parte de saqueadores, y eso, por ley, debe pagarse con fondos municipales, que aún están por determinar.

La piscina y el gimnasio sigue cerrado

El PPP por su parte, también recriminó que tanto la piscina como el gimnasio, sigan cerrados, y no se les exija a la UTE "un cronograma de actuaciones previstas. Ni siquiera han abierto el gimnasio de la planta de arriba que es la zona seca, y no se les exige nada, por contra, les pagamos sin que ellos den servicio", sentencia Chisbert.