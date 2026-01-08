El parque antidana de l'Horta Sud abarcará 1.485 hectáreas y será definido por un concurso internacional

La Mancomunitat Horta Sud ha acogido esta mañana una jornada para explicar, municipio por municipio, el futuro sistema de parques metropolitanos para prevenir futuras inundaciones. Jose F. Cabanes, presidente del ente supramunicipal y alcalde de Sedaví, ha sido el encargado de dar la bienvenida a esta jornada y poner en contexto lo sucedido el 29 de octubre de 2024en la comarca. "Creo que no hay que recordar cuanto de importantes son ahora los planes que intervengan en el territorio para prevenir inundaciones. Por eso, es necesario analizar este plan con detenimiento, aclarar las dudas que tenemos los ayuntamientos y optar por soluciones eficientes y de consenso con todas las administraciones implicadas", ha expresado el presidente. Asimismo, Cabanes ha destacado la necesidad de coordinación entre todas las administraciones. "Siempre hemos sido una comarca de unión, fortaleza y consenso gobierne quien gobierne", ha defendido.

En total, este sistema de parques inundables contará con 18 sectores que suman un conjunto de 72,6 kilómetros y 1.485,4 hectáreas, que conectaran toda la comarca de l'Horta y la ciudad de València a través de espacios verdes y una vía ciclopeatonal que funcionarán como balsas de laminación para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales y que no causen las consecuencias de lo sucedido el pasado 29-O.

A esta cita ha acudido el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien visitaba por primera vez el edificio de la Mancomunitat y por lo que su presidente, en nombre de todos los municipios, le ha hecho acto de entrega de una lámina con la fallera y una imagen de la comarca tras las inundaciones lámina que sirvió para captar fondos para los comercios afectados por la dana.

También han asistido el comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana tras la dana, Raúl Mérida, y el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, José Vicente Dómine, además de alcaldes y alcaldesas de l'Horta Sud, como Vicent Císcar y Marian Val (Paiporta), Paco Comes (Massanassa), Eva Sanz (Benetússer), Pep Almenar (Picanya), Cristina Mora (Quart de Poblet), Guillermo Luján (Aldaia), entre otros concejales y técnicos de los consistorios.

Alcaldes, alcaldesas, ediles y técnicos municipales durante la jornada de presentación del Sistema de Parques Metropolitanos. / Germán Caballero

"Esta comarca ha pasado mucho con el paso de la dana, pero hoy hablamos de futuro, que es lo que toca ahora, y el deber que tenemos como administración para sacar hacia delante un proyecto que evite futuras inundaciones", ha expresado el vicepresidente Martínez Mus, quien ha explicado que este proyecto de parque inundable se va a hacer por sectores para hacerlo más fácil" y con una filosofía de "proyecto único". "Estoy ilusionado desde el primer día con este proyecto y, aunque la primera vez me parecía utópico, conforme lo aterrizas lo vas viendo. Cada pueblo tiene sus necesidades y se trataba de ir incorporándolas, trabajando conjuntamente con ayuntamientos, la CHJ y la Diputació", ha añadido. El vicepresidente ha avanzado que la partida económica con la que cuentan es de 150 millones de euros, pero que a medida que avance el proyecto se irá definiendo.

Un proyecto "único" dividido en 18 sectores

Raúl Mérida, comisionado de la dana de la Generalitat, ha afirmado que "este es un paso más en el proyecto de parques inundables metropolitanos, una herramienta de gestión de nuestro territorio". De este modo, Mérida ha explicado que los parques inundables pretenden mitigar los efectos de futuras riadas, reducir los riesgos a los que están expuestos los municipios y una medida de apoyo a otras obras estructurales para hacer frente a fenómenos naturales. "Existe un amplio consenso sobre los objetivos generales del proyecto por parte de todas las administraciones y expertos", ha expresado.

Según ha contado el comisionado, este gran proyecto pasará por un concurso internacional paisajístico de licitación pública. "Ya hay universidades internacionales de países como Estados Unidos, Alemania o Francia que se han interesado por este proyecto que pretende ser una referencia mundial en el paisajismo y la arquitectura". Así, aunque la iniciativa cuente con un enfoque global, se organizará en 18 sectores para que puedan ir trabajando independientemente y así avanzar a su ritmo cada municipio, sin que un inconveniente en un sector perjudique al resto.

Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre las diferentes administraciones. / Germán Caballero

"No son solo espacios verdes, la propuesta inicial ha ido evolucionando y mejorando. Se trata de la renaturalización de cauces, mejora de la conectividad ciclopeatonal, necesidades concretas de los municipios, ya que cada municipio tiene una realidad distinta y así se ha abordado. Se ha priorizado el papel del parque como mejora paisajística, que no se le asigna funciones hidráulicas sino que lo que hace es laminar el agua. Estos intensos meses nos han permitido pasar de una idea a un proyecto preciso y compartido", ha sentenciado.

Dos Parques Metropolitanos, en València y en l'Horta

Por su parte, José Vicente Dómine, coordinador del proyecto, se ha encargado de explicar la delimitación de cada uno de los sectores, que han trabajado junto al feedback de los servicos téctnicos de cada ayuntamiento para incorporar sus necesidades. Por una parte, con una longitud de 10,2 Km, estará el Parque Metropolitano del Túria, "que dará continuidad al Jardín del Turia de la ciudad de València, prolongándose por las riberas del río hasta conectar con la Pinada de la Vallesa". Incluirá la regeneración del "gigantesco vertedero que hace medio siglo sepultó el cauce entre el Parque de Cabecera y Quart de Poblet, aprovechando sus tierras para superar las infraestructuras que obstaculizan la conexión con el Parque Natural del Túria".

Por otra parte, estará el Parque Metropolitano de l'Horta Sud. El tronco principal, de 18 kilómetros de longitud, descenderá desde el límite oeste del área metropolitana por las riberas del barranco del Poyohasta Torrent y Picanya. A partir de Paiporta, proseguirá por una zona devastada por las recientes riadas hasta conectar en Alfafar con el extremo norte Parque Natural de l'Albufera. Un segundo brazo de 5,5 kilómetros alcanzará igualmente l'Albufera tras discurrir por las zonas inundadas del entorno de la acequia de Favara y las orillas del Poyo entre Massanassa y Catarroja, así como el entorno del barraco de l'Horteta en Torrent.

Por último, una ciclovía anular conectará el sistema de Parques Metropolitanos, completando la matriz verde de vertebración metropolitana. Junto con el paseo paralelo, facilitarán el acceso desde todos los núcleos a los Parques, l'Albufera, la fachada litoral y el interior metropolitano, una opción que además pretende ser efectiva para una "movilidad metropolitana más equilibrada y sostenible".