La plataforma por el soterramiento de las vías arranca a Bernabé una reunión con Adif

La organización vecinal de Alfafar, Sedaví y Benetússer se 'cuela' en un encuentro con los vecinos de la Torre y la delegada del Gobierno se compromete a agendar una cita para explicarles el proyecto de paso subterráneo que ya está aprobado

La plataforma por el soterramiento de las vías de Alfafar con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé

Violeta Peraita

Pilar Olaya

Alfafar

La plataforma vecinal por el soterramiento de las vías de Alfafar-Sedaví-Benetússer se reunirá finalmente con Adif. Este es el compromiso que han arrancado este jueves a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en una reunión en la sede del ejecutivo central en València. La entidad de Alfafar, Sedaví y Benetússer ha participado en un encuentro que tenía agendado Bernabé con los vecinos de la Torre (València), donde también habrá actuaciones en sus vías del tren, pues las vías tal y como están agravaron las consecuencias de la dana del 29 de octubre en esta pedanía.

La plataforma vecinal por el soterramiento ha participado de manera espontánea y han trasladado a la delegada sus dudas con el proyecto de paso subterráneo que, tal como ha confirmado la representante del Gobierno de España, ya está aprobado. Una alternativa que rechazan tanto los vecinos y vecinas de estos municipios de l'Horta Sud como los alcaldes de Alfafar y Sedaví respectivamente, Juan Ramón Adsuara (PP) y José Cabanes (PSPV).

La ciudadanía y los representantes locales consideran que si bien este paso subterráneo evitará las muertes por arrollamientos, no ataja el problema del tráfico de trenes, la contaminación acústica, la seguridad y tampoco pone solución a la división de los municipios en dos, por lo que disminuye las posibilidades de evacuación urgente en caso de emergencias.

La plataforma por el soterramiento de las vías ante la Delegación del Gobierno, este jueves en València.

Además, el colectivo ha afeado que Adif no se haya reunido con ellos para explicarles las obras que harán en el punto negro de atropellamientos y Bernabé ha prometido agendar un encuentro con Adif y la asociación que todavía está pendiente de fecha. Asimismo, la entidad vecinal señala que Bernabé "se ha sincerado y nos ha dicho que no al soterramiento de inmediato".

El soterramiento a la comisión mixta

La Generalitat Valenciana, a través del vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, incluirá el soterramiento de las vías de Alfafar, Benetússer y Sedaví en la comisión mixta para la dana que ha activado el Gobierno con el Consell, tras la última reunión entre Pedro Sánchez y Juafran Pérez Llorca. Así lo anunció Martínez Mus hace unos días en una visita a Torrent, quien precisamente "inaugurará" esa comisión con un encuentro con la comisionada Zulima Pérez mañana, 9 de enero.

