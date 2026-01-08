Rafelbunyol ya tiene una nueva estación meteorológica
El punto de recogida de datos climáticos en tiempo real se instala en el edificio del ayuntamiento y se añade al que ya dispone el IES de la localidad
El Ayuntamiento de Rafelbunyol tiene una nueva estación meteorológica propia, esta vez situada en el edificio del ayuntamiento, que se suma a la que ya funcionaba en la IES del municipio. La nueva estación permite la recogida de datos ambientales en tiempo real, como temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica y viento, y su integración en la red de datos climáticos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).
Toda esta información queda registrada y disponible públicamente en la plataforma digital Meteo Red En línea, accesible desde la web de Avamet, donde también se pueden consultar los datos históricos.
La instalación de una segunda estación amplía la cobertura y precisión de los datos recogidos en diferentes zonas del municipio. La primera estación, situada en la IES Rafelbunyol, ha estado facilitando registros continuos para el análisis climatológico y la divulgación científica local. Desde el consistorio se subraya que la disponibilidad de información meteorológica detallada ayuda tanto a particulares como colectivos profesionales y técnicos (agricultores, educadores, servicios de emergencia o planificación urbana) a tomar decisiones mejor informadas.
"Con esta nueva estación reforzamos nuestra capacidad de conocer mejor el clima local y ofrecer a la ciudadanía datos meteorológicos fiables, accesibles y en tiempo real. Esto no solo nos ayuda a gestionar mejor los servicios municipales, sino que es especialmente útil ante episodios de lluvia intensa u otros fenómenos adversos", ha destacado Fran López, alcalde de Rafelbunyol. Hace unas semanas se hizo efectiva, también, la instalación de un punto de recogida de datos en Massamagrell.
