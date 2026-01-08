Torrent inicia las obras de la nueva zona deportiva al aire libre de la calle Mauros

El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado las obras de la futura zona deportiva al aire libre de la calle Mauros, un proyecto que transformará una parcela municipal del entorno de El Molí en un nuevo espacio público dedicado al deporte, la actividad física y el ocio saludable, concebido para el uso libre y gratuito de la ciudadanía. La actuación se desarrolla entre las calles Mauros, Mineta y la Industria y permitirá dotar a los barrios colindantes de un equipamiento moderno, accesible y pensado para fomentar hábitos de vida activos.

La obra cuenta con un presupuesto total de 383.176,42 euros (IVA incluido) y se financia mediante una subvención directa concedida por el Ministerio de Juventud e Infancia como medida de respuesta ante los daños causados por la dana.

Entre las instalaciones previstas se incluye una pista polivalente para deportes de equipo, concebida para fomentar la práctica del baloncesto y otras modalidades similares, así como una pista específica para voleibol, ampliando la oferta deportiva al aire libre disponible en la ciudad. El recinto contará además con un espacio destinado al fútbol sala, pensado para el uso juvenil y vecinal, favoreciendo el deporte base y el encuentro entre jóvenes del entorno.

Entrenamiento funcional

El proyecto incorpora también una zona de calistenia, equipada para el entrenamiento funcional con el propio peso corporal, una modalidad cada vez más demandada por jóvenes y adultos, que permite la práctica deportiva autónoma y al aire libre. A esta oferta se suma un área destinada al tenis de mesa, con equipamiento exterior diseñado para el uso continuado, ampliando las posibilidades de actividad física y recreativa para distintos perfiles de usuarios.

Plano con la distribución de las pistas deportivas. / A. T.

Según ha destacado el gobierno local de PP-Vox, el inicio de los trabajos supone un "paso decisivo para hacer realidad una infraestructura largamente planificada, con la que el consistorio responde a la demanda vecinal de espacios deportivos de proximidad, integrados en el entorno urbano y abiertos a personas de todas las edades".

Colaboración con los vecinos

Este proyecto ha contado desde sus fases iniciales con la implicación directa del entorno vecinal. En el mes de mayo, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, y el concejal de Infancia y Juventud, Santiago Calatayud, mantuvieron una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos de El Molí, en la propia parcela donde ahora se ejecutan las obras, para explicar de primera mano el proyecto, resolver dudas y compartir los detalles de la futura zona deportiva, en un "ejercicio de cercanía, transparencia y escucha activa con el barrio", señala el ejecutivo local.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado que el inicio de estas obras refleja una "forma clara de entender la acción de gobierno, basada en convertir los recursos disponibles en mejoras reales" para la ciudadanía. "Desde el primer momento tuvimos claro que los fondos que recibe el Ayuntamiento deben transformarse en servicios útiles para las personas y para los barrios. Esta nueva zona deportiva es un ejemplo de cómo una decisión política se traduce en bienestar, salud y calidad de vida para nuestros vecinos", expone la munícipe.

Folgado ha remarcado además el carácter estratégico de la actuación dentro del modelo de ciudad que impulsa el equipo de gobierno, “invertir en espacios públicos de proximidad es invertir en convivencia, en hábitos saludables y en una ciudad más equilibrada. Queremos una Torrent en la que los barrios cuenten con equipamientos cercanos, accesibles y pensados para el uso diario de familias, jóvenes y mayores”.

Un equipamiento deportivo completo y versátil

La futura zona deportiva ha sido diseñada como un complejo al aire libre multifuncional, que permitirá la práctica de distintas disciplinas deportivas en un mismo espacio. El proyecto contempla la creación de varias pistas diferenciadas, destinadas a deportes colectivos e individuales, que facilitarán tanto el uso espontáneo como la realización de actividades recreativas y de entrenamiento no reglado.

Por su parte, el concejal de Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha destacado la importancia de la actuación desde el punto de vista de la planificación urbana y la mejora del entorno, “esta obra permite recuperar una parcela municipal y convertirla en un espacio plenamente integrado en el barrio, pensado para el uso cotidiano y diseñado con criterios de funcionalidad, accesibilidad y convivencia. Es una actuación que ordena ciudad y genera vida urbana”.

Gozalvo ha añadido que la obra permitirá reforzar la red de equipamientos públicos de proximidad: "Desde Urbanismo apostamos por proyectos que no solo construyen infraestructuras, sino que mejoran el entorno y aportan valor social. Esta zona deportiva será un punto de encuentro para vecinos de distintas edades y un nuevo referente de deporte al aire libre en Torrent”.

Por su parte, el concejal de Infancia y Juventud, Santiago Calatayud, ha puesto en valor la decisión del ayuntamiento de destinar la subvención concedida por el Ministerio a una actuación con impacto directo en niños, jóvenes y familias: “Hemos querido que la subvención del Ministerio de Juventud e Infancia se traduzca en algo tangible y útil para la ciudadanía. Esta zona deportiva es una inversión pensada especialmente para la infancia y la juventud, pero abierta a todo el barrio”.

Espacios de descanso y convivencia integrados en el recinto

Más allá de las zonas estrictamente deportivas, el diseño del recinto reserva un papel destacado a los espacios de descanso y estancia, concebidos como puntos de encuentro y relación social. Estas áreas permitirán compatibilizar la práctica deportiva con momentos de reposo, observación o acompañamiento, favoreciendo un uso intergeneracional del espacio.

La presencia de elementos de sombra y mobiliario urbano contribuirá a que la instalación sea confortable durante todo el año, facilitando su utilización continuada y reforzando su papel como nuevo espacio de vida cotidiana en el barrio. El conjunto ha sido "planteado para que deporte, ocio y convivencia se desarrollen de forma equilibrada en un entorno seguro y accesible", añaden fuentes municipales.

Calatayud ha subrayado el papel del deporte como herramienta educativa y social, "crear espacios gratuitos, seguros y cercanos donde los jóvenes puedan practicar deporte, relacionarse y adquirir hábitos saludables es una prioridad. Esta actuación demuestra que los fondos públicos pueden generar oportunidades reales y duraderas en los barrios".

Un proyecto al servicio de la salud y el bienestar

Desde el Ayuntamiento de Torrent se destaca que esta actuación va más allá de la creación de nuevas pistas deportivas. La zona deportiva de la calle Mauros es una "inversión directa en salud pública, que apuesta por acercar la actividad física a los barrios, fomentar hábitos saludables y ofrecer alternativas de ocio activo en el entorno más próximo a los hogares".

El acceso libre y gratuito a este tipo de instalaciones contribuye a "reducir barreras económicas, promover la igualdad de oportunidades y consolidar el deporte como una herramienta de bienestar, integración social y mejora de la calidad de vida", añaden desde el gobierno local.