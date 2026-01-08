Vicente Dómine habla de "Torrente" en Torrent

El secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, José Vicente Dómine, acudió esta mañana a la Mancomunitat de l'Horta Sud en Torrent para desgranar a los alcaldes y alcaldesas el proyecto de parques inundables en la comarca. Pese a su notable y dilatada experiencia en la administración autonómica y conocimiento del territorio, el también responsable de llevar a cabo el proyecto se refirió a "Torrente" en numerosas ocasiones cuando habló del espacio que afecta a la capital de l'Horta Sud, cuya denominación oficial es "Torrent", a la que sí se refirió cuando leyó las diapositivas.