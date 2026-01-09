Alaquàs recauda 1.125 euros para el Joc Solidari 2026
Este dinero se ha recogido en varias actividades celebradas durante las fiestas navideñas y enmarcadas dentro del Mercat Solidari 2026
C. G.
Alaquàs ha vuelto a ser ejemplo de solidaridad. Durante las fiestas navideñas se han recaudado un total de 1.125 euros que irán destinados al Joc Solidari 2026 que organiza cada el año el Ayuntamiento, los corresponsales juveniles y la comisión solidaria para recaudar fondos para proyectos que irán destinados a países del tercer mundo.
Este dinero ha sido recaudado a través de dos actividades enmarcadas dentro del Mercat Solidari 2026. La primera tuvo lugar el lunes 22 de diciembre y estuvo organizada por el alumnado de los ciclos formativos del IES Clara Campoamor. En esta feria de Navidad se recaudaron un total de 425 euros.
La segunda, el tradicional Mercat Solidari 2026 en el cual se recogieron un total de 700 euros, tuvo lugar el pasado 5 de enero y estuvo organizado por la asociación Desde la Calle y por el grupo de Corresponsales Juveniles.
En él participaron las entidades Amiar, Globalmon, Asboles, Manos Unidas de Alaquàs y OBDEC y contó con la difusión y colaboración por parte de la Asociación de Comerciantes de Alaquàs CAdA y las donaciones de varios comercios y entidades: Mis 3 patitos, Calzados Císcar, Marogar Hombre, Forment Ópticos, Óptica Blasco Ibáñez, Calzados Luna, Tienda de Alaquàs, Aguña, Cucadas Mara, The Mobile Land, Bayona Dental, Espacio de Natura, Perfumarte, Lamparas El Bollo, Herminia, Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Joyería Amparo Romero, La tendeta de Maria, La Donna bella, Ferretería García Simarro y Farmacia Ortopedia Elia Martí.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Compromís denuncia el colapso de València en Navidad por una movilidad 'improvisada
- El vestíbulo de la Estación del Norte ya luce en todo su esplendor
- Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: 'Siete metros cuadrados son 33.000 euros
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Fallece en una finca en obras en el Port de Sagunt