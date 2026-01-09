Alaquàs recauda 1.125 euros para el Joc Solidari 2026

Alaquàs ha vuelto a ser ejemplo de solidaridad. Durante las fiestas navideñas se han recaudado un total de 1.125 euros que irán destinados al Joc Solidari 2026 que organiza cada el año el Ayuntamiento, los corresponsales juveniles y la comisión solidaria para recaudar fondos para proyectos que irán destinados a países del tercer mundo.

Este dinero ha sido recaudado a través de dos actividades enmarcadas dentro del Mercat Solidari 2026. La primera tuvo lugar el lunes 22 de diciembre y estuvo organizada por el alumnado de los ciclos formativos del IES Clara Campoamor. En esta feria de Navidad se recaudaron un total de 425 euros.

Mercat Solidari 2026 con el alcalde Saura, la edila Murciano, los ediles Evangelista y Marqués, junto a los corresponsales juveniles. / A.A.

La segunda, el tradicional Mercat Solidari 2026 en el cual se recogieron un total de 700 euros, tuvo lugar el pasado 5 de enero y estuvo organizado por la asociación Desde la Calle y por el grupo de Corresponsales Juveniles.

En él participaron las entidades Amiar, Globalmon, Asboles, Manos Unidas de Alaquàs y OBDEC y contó con la difusión y colaboración por parte de la Asociación de Comerciantes de Alaquàs CAdA y las donaciones de varios comercios y entidades: Mis 3 patitos, Calzados Císcar, Marogar Hombre, Forment Ópticos, Óptica Blasco Ibáñez, Calzados Luna, Tienda de Alaquàs, Aguña, Cucadas Mara, The Mobile Land, Bayona Dental, Espacio de Natura, Perfumarte, Lamparas El Bollo, Herminia, Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Joyería Amparo Romero, La tendeta de Maria, La Donna bella, Ferretería García Simarro y Farmacia Ortopedia Elia Martí.