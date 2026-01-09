Alboraia avanza en la transformación de su modelo turístico a través de su Plan de Sostenibilidad

El Ayuntamiento de Alboraia avanza en la ejecución de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), del que es beneficiario dentro del Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023, impulsado por la administración turística española y financiado con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este plan supone una inversión de dos millones de euros para transformar el modelo turístico del municipio hacia uno más sostenible, alineado con la protección del entorno, la identidad local y la mejora de la experiencia tanto de residentes como de visitantes. Además de reforzar la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial de Alboraia.

El PSTD se estructura en torno a cuatro ejes estratégicos: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad, que agrupan un total de 12 actuaciones en el municipio.

Cuatro ejes estratégicos

En el ámbito de la transición verde y sostenible, se han restaurado paisajísticamente el final de las motas del barranco del Carraixet en el entorno de la Ermita de Els Peixets, una actuación alineada con la estrategia de Playas que ha permitido mejorar la integración ambiental y reforzar el atractivo turístico y cultural. Además, para el paraje dunar de Els Peixets, se ha contemplado la renaturalización de una zona de dunas a través de especies autóctonas, de esta forma se rehabilitará este magnífico espacio para aumentar su biodiversidad y la protección del propio litoral.

El eje de mejora de la eficiencia energética incluye actuaciones que fomentan la movilidad sostenible con la mejora de carriles cicloturísticos para conectar los principales núcleos turísticos del municipio como: La Patacona, Els Peixets y Port Saplaya. Para El Xalet, el proyecto contempla medidas de eficiencia energética, como la instalación de sistemas eficientes y placas fotovoltaicas para autoconsumo, lo que permitirá reducir el consumo de energía primaria.

La transición digital constituye el tercer pilar del Plan. En este ámbito, el ayuntamiento se centra en la implantación de un sistema de análisis de flujos turísticos, una plataforma inteligente de gestión del destino y un plan de señalización turística inteligente. Estas herramientas integrarán y centralizarán datos clave para mejorar la toma de decisiones, optimizar los recursos disponibles y ofrecer una experiencia turística más accesible, innovadora y adaptada a las necesidades reales de Alboraya.

El eje de competitividad refuerza la estructura turística del municipio con cinco actuaciones, entre ellas, la puesta en valor de los paseos marítimos de La Patacona y Port Saplaya mediante iluminación eficiente. El proyecto contempla la rehabilitación integral del Centro de Desarrollo Turístico El Xalet, quealbergará la Oficina de Información Turística central. Este eje también incluye el desarrollo de la segunda fase del Club de Producto Artesanos de la Horchata y la conceptualización del Club de Producto Origen Alboraya que consolida la oferta gastronómica vinculada a la huerta, el producto local y la identidad de Alboraya. Además, incluye un plan de comunicación para difundir la estrategia de los planes de sostenibilidad para residentes y turistas, poner en valor los productos turísticos del destino.

El Ayuntamiento de Alboraia reafirma así su compromiso "con un modelo turístico más equilibrado y respetuoso con el territorio que a la vez potencia sus cuatro productos turísticos ya en alza". El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino sigue consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la identidad local, muy ligada a la horchata, pero abierta a diversificar su oferta y posicionar a Alboraia como un referente en turismo sostenible.