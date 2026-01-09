Aldaia inicia una nueva fase de obras en la calle Valencia para ampliar la Saleta

El Ayuntamiento de Aldaia ha comenzado una nueva fase de las obras para aumentar la capacidad del barranco de la Saleta a su paso por el casco urbano, dentro del plan de choque iniciado hace un mes con el objetivo de rebajar la cota del lecho para conseguir que el cauce pueda llegar a admitir hasta 30 metros cúbicos por segundo, con el fin de canalizar el agua para que conecte con la futura canalización subterránea que ejecutará la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para desaguar en el nuevo cauce del río Túria.

En concreto, según ha anunciado el alcalde Guillermo Luján, la actuación se centra en el tramo de la calle Valencia, junto a las vías de la línea del tren de Cercanías. En este punto se va a ampliar la capacidad del cauce para que el agua que llegue hasta aquí siga circulando hacia el este y salga hacia fuera del casco urbano, pasando el cinturón verde.

Cambio en la zona de aparcamiento

Una vez atravesada la zona verde está previsto que conecte con la futura canalización subterránea que desaguará en el río Túria. La obra mantiene los dos sentidos de circulación en la calle Valencia para los vehículos, ya que es posible solamente al cambiar la línea de aparcamiento de batería a cordón/línea.

Asimismo, de forma paralela, se siguen realizando trabajos para rebajar la cota del barranco, que ahora mismo se centran en el tramo paralelo a la calle Hernán Cortés. Se trata de unas obras que irán avanzando aguas abajo hasta pasar el cinturón verde junto a la huerta.

El ayuntamiento recuerda que este Plan de choque municipal se está realizando mientras que el Ministerio de Transición Ecológica inicia las obras generales del proyecto de canalización de la Saleta junto con todas las balsas de laminación que se crearán aguas arriba.

El alcalde: "Queremos avanzar en todo lo que sea posible"

Según explica el alcalde, Guillermo Luján, "desde Aldaia queremos avanzar ya en todo lo que sea posible, por eso solicitamos a la Confederación Hidrográfica que autorizara a nuestro ayuntamiento a realizar este plan de choque, que nos concedió para ayudar a aminorar los efectos de las lluvias mientras se inician las obras del proyecto para canalizar subterráneamente la Saleta hasta el río Túria".

Este plan de choque está financiado con fondos procedentes tanto del Estado como de la Generalitat Valenciana, con una inversión que asciende a los 1.800.000 euros.