El Ayuntamiento de Foios hace más accesible el barrio de Cuiper

El Ayuntamiento de Foios invertirá 48.332,43 euros para mejorar la accesibilidad en aceras y pasos de peatones de todos los cruces de la avenida del Mar del barrio de Cuiper. El consistorio destinará 24.972,76 euros de fondos propios a las obras, mientras que 23.359,67 euros corresponden al remanente del Plan de Inversiones 22-23 de la Diputación de València.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha asegurado que "hace años que trabajamos para eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad en las calles y espacios públicos de nuestro pueblo”.

Un millón de euros desde 2015

"No son actuaciones puntuales, sino una política sostenida en el tiempo que ha permitido invertir un millón de euros desde el año 2015 en rebajar aceras, adaptar cruces, mejorar itinerarios y la seguridad en el espacio público, sobre todo, en los trayectos más transitados por los peatones”, ha recordado el primer edil.

Estas obras de mejora del espacio público de Cuiper, que se espera que se ejecuten este año, incluyen la reparación de aceras y la adaptación de los pasos de peatones en los cruces de la avenida del Mar, eje principal del barrio, donde se concentran los itinerarios más frecuentados por el vecindario que se desplaza a pie.

Política reconocida por la Generalitat

"El esfuerzo continuado del Ayuntamiento de Foios y la apuesta de este gobierno municipal por las políticas locales pensadas para todas las personas, sin exclusiones, han sido incluso reconocidas por la Generalitat Valenciana, que situó Foios entre los cuatro municipios con mejores indicadores de accesibilidad de la comarca de l’Horta Nord", destaca el ayuntamiento liderado por Ruiz, de Compromís.