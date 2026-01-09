Burjassot inicia 2026 con nuevas rutas gratuitas para dar a conocer la cultura y el patrimonio

Las rutas culturales gratuitas programadas desde el Ayuntamiento de Burjassot, a través de las Concejalías de Cultura y Patrimonio, dirigidas por Javier Naharros, vuelven este nuevo año a dar la oportunidad tanto a las y los burjassotenses como a los visitantes al municipio de conocer la riqueza cultural de Burjassot.

En los meses de enero y febrero ya se han abierto las inscripciones para las rutas sobre la vida y obra de Vicent Andrés Estellés, la que descubre la relación de Vicente Blasco Ibáñez con Burjassot, la que lleva a visitar el monumento burjassotense más especial, Los Silos y la que muestra la historia y el patrimonio de Burjassot.

Para inscribirse en cualquiera de las rutas hay que inscribirse a través de un formulario.

La primera de las rutas programada será a Los Silos y tendrá lugar el sábado 17 de enero en dos horarios, 11.00 h y 12.00 horas, con una duración estimada de 45 minutos cada una de ellas. El fin de semana siguiente, sábado 24 de enero, la ruta que se realizará será la de Historia y Patrimonio, con una duración estimada de hora y media e iniciándose a las 11.00 horas.

Los Silos vuelven a ser protagonistas de la ruta del último sábado de enero, el día 31, cuando habrá dos nuevas salidas a las 11.00 y a las 12.00 horas. Ya en febrero, Blasco Ibáñez será el protagonista de la ruta del sábado día 7, con una hora de duración, y que dará inicio también a las 11.00 horas pasando el testigo a una nueva ruta de Los Silos, en los horarios mencionados, el sábado 14 de febrero.

Ruta Estellés

Llegando al final del mes, el sábado día 21, llegará la dedicada a Vicent Andrés Estellés, que comenzará también a las 11.00 horas, y el sábado día 28, nuevamente la centrada en Los Silos y con los dos horarios citados, a las 11.00 y a las 12.00 horas.

En marzo, historia y patrimonio

Por último, también se ha programado ya la primera de las rutas del mes de marzo, el sábado día 7, que será sobre la Historia y el Patrimonio Municipal y que tendrá su salida a las 11.00 horas.