La Diputación de Valencia asumirá la reparación del alcantarillado de 16 municipios tras la dana

El president de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha visitado esta mañana Massanassa junto al alcalde Paco Comes, con el fin de comprobar el estado en el que se encuentra el alcantarillado del municipio más de un año después de la dana del 29 de octubre de 2024. "Llevamos ya un año y tres meses tras la peor catástrofe de nuestra historia y el alcantarillado sigue sin ejecutarse. Los vecinos nos lo han comentado durante la visita, el alcantarillado no está en condiciones y ellos no entienden de plazos ni procesos administrativos, entienden de soluciones y eso es lo que venimos denunciando", ha expresado Mompó, que reclama al Gobierno de España que "enviar dinero no es suficiente" y que con una "situación extraordinaria se necesitan también medidas extraordinarias".

Mompó ha recriminado al Gobierno que "tardaron diez meses en sacar las ayudas y la consecuencia es que a día de hoy el alcantarillado sigue como estaba". El president ha explicado qué gran parte de la red de alcantarillado está colapsada y no tira igual que antes, por lo que "habrá que levantar muchos pueblos de nuestra provincia para poder solucionar el problema".

En este sentido, se diferencian dos tipos de municipios, en primer lugar los que tienen una gestión externa con empresas adjudicadas para afrontar las obras, y en segundo lugar las poblaciones que tienen una gestión directa y que no pueden asumir las reparaciones.

En el segundo tipo de municipios, y con la dificultad que afrontan, es donde interviene la Diputación de Valencia que se postula como ayuda para asumir ese liderazgo técnico. "En condiciones normales ya no llegarían a hacer frente a una gran obra como esta, por la falta de capital técnico, pero en esta situación menos aún por todas las otras tareas de reconstrucción que tienen por delante", ha declarado. Los municipios que contarán con la Diputación, y que a lo largo de la mañana han mantenido una reunión telemática para iniciar esta colaboración, son Bugarra, Buñol, Calles, Carlet, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Massanassa, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Real de Montroi, Siete Aguas y Utiel.

Modelo similar a la limpieza de garajes

Este modelo replica el que ya realizó el ente provincial en los garajes afectados por la dana, en los que entraron "a quitar el barro" con una competencia que, en principio, no tenían "pero que ya empezaba a ser un problema hasta sanitario". "Este fue un trabajo muy agradecido por los ayuntamientos y por el vecindario y en este caso, con el alcantarillado, pasa lo mismo. Lo que queremos es que de la mano de los consistorios, que sea la Diputación quien ponga los medios humanos y recursos técnicos para poder liderar los proyectos y poder hacer el seguimiento de las obras", ha explicado.

Mompó y Comes durante la visita en Massanassa. / Germán Caballero

No obstante, el presidente provincial reivindica que le gustaría que fuera el Estado quien asumiera las competencias del alcantarillado. "El Gobierno de España se ha limitado a enviar una lluvia de millones, que bienvenidos, pero hay que recordar que no son ninguna cosa extraordinaria, que son de los impuestos de los valencianos, y lo que querríamos también es su ayuda porque tienen más recursos". "Los pueblos necesitan ayuda, gestión, estar a su lado, la gente va a estar nerviosa durante mucho tiempo porque les viene el recuerdo de la dana y tenemos que estar con ellos", ha añadido.

Situación de emergencia

En cuanto a plazos de ejecución, Mompó asume que "va a llevar tiempo" y que no va a ser una cuestión de "unos meses" y cifra el plazo en cuatro años. "Esta no es una situación excepcional y es lo que denunciamos, ya que si fuera una situación excepcional igual podría ir más rápido, pero es una obra pura y dura. Tienen que venir los técnicos, observar el problema, licitar los proyectos, la empresa adjudicataria redactarlos, esos proyectos convertirse en pliegos administrativos y técnicos y más procesos administrativos para ya después ejecutar las obras", ha detallado. "Con los procedimientos habituales es muy difícil gestionar, está claro que reparar una calle de alcantarillado no sea una situación de emergencia, pero, ¿levantar todos los pueblos de l'Horta no es una situación de emergencia?".

Por su parte, el alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha expresado que el municipio "ha sido afectado en todo", tanto en núcleo poblacional que se ha visitado hoy, como el polígono industrial, con 400 empresas, y el Parque Natural de l'Albufera, que se ha tenido que reparar para poder cultivar el arroz. "Hoy estamos aquí, en la calle Nou d'Octubre, porque la zona oeste de Massanassa es la más afectada y es donde, con la subvención del Miteco, que tenemos 10,5 millones de euros, se va a actuar en primer lugar en estas calles". Además, añade que con la ayuda del decreto 6 van a hacer colectores, ya que están todos colapsados.

"Vamos a auditar todo el municipio porque al final estamos hablando de un problema sanitario y del temor de la población cada vez que llueve", ha expresado el también diputado provincial. "Con las lluvias pasadas el alcantarillado ha ido funcionando, pero al 50 o 60 por ciento, y si cayeran 200 o 300 litros tendríamos verdaderos problemas", ha sentenciado.

Comes informa que el Miteco ha aprobado 118 millones de euros aprobados para 16 municipios con gestión directa, pero lo que quieren es que "ya que han estado un año sin poder empezar, lo que queremos es coordinarnos con todas las administraciones para ponernos a trabajar todos a una y podamos agilizar los procesos para empezar lo antes posible".