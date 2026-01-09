Fallece Alfredo Costa Alonso, histórico presidente de la Semana Santa de Torrent

El histórico presidente de la Semana Santa de Torrent, Alfredo Costa Alonso, ha fallecido en Torrent a los 83 años. Alfredo Costa presidió la Junta Central de Hermandades entre los años 1974 y 1991 convirtiéndose en todo un referente para todas las entidades que celebran y organizan esta celebración religiosa, que destaca por figuras como la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección, única en España.

Alfredo Costa, padre del exconcejal y exdirector general d'À Punt Mèdia Alfred Costa, también es el Presidente Honorífico de la Hermandad de la Santa Faz, en la que también estuvo al frente. Asimismo Costa fue consejero en la Caixa Rural Torrent.

Hermandad de la Santa Faz

Esta hermandad ha expresado a través de las redes sus condolencias: "La Germandat de la Santa Faç lamenta profundament la defunció d’Alfredo Costa, del nostre President Honorífic de la nostra Germandat. Preguem una oració pel seu etern descans i transmetem el nostre més sincer condol a la família, amistats i membres de la Germandat".

La misa de despedida de Alfredo Costa tendrá lugar este vierenes, a las 16 horas, en la parroquia de Monte Sión.

El Ayuntamiento de Torrent también ha expresado su pésame a través de las redes sociales. "Desde el Ayuntamiento de Torrent lamentamos el fallecimiento de Alfred Costa Alonso. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos".

"Servicio a los demás"

En un saluda del año 1980, Costa escribía: "En toda sociedad integrada por seres humanos han de existir mandos y jerarquías. Mas con una notable característica: El Espíritu de los que gobiernan no ha de ser simple dominación, sino el servicio desinteresado del trabajo y de la obediencia. La ambición legítima de autoridad no es aniquilada, sino orientada en este sentido de servicio a los demás". Es ese "servicio a los demás" el que guía a la Junta de Hermandades. Ese es su legado.