Nadar en la piscina cubierta de Almàssera, una experiencia digitalizada
Gracias a los dispositivos "Nagi tag", los usuarios pueden consultar información detallada sobre su actividad, mientras el sistema vela por su seguridad
Almàssera ha convertido la natación en toda una experiencia digital. Y es que la piscina cubierta dispone ya de 26 dispositivos "Nagi tag" que los usuarios pueden colocarse en las gafas de natación durante su permanencia dentro de la piscina, y así contabilizar todos los metros realizados.
A nivel de usuario, la utilidad de este dispositivo es eficaz porque registra la actividad de los bañistas ofreciéndoles información sobre el número de largos efectuados, el tiempo que ha estado nadando y la distancia total recorrida.
Por otro lado, el sistema Nagi monitoriza en tiempo real el nado de los usuarios de la piscina detectando si alguien permanece sumergido más de lo recomendado y enviando una alerta inmediata al socorrista. Este tiempo de reacción es clave para prevenir ahogamientos y salvar vidas.
Este sistema puede utilizarse gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenarationEU en su convocatoria de “subvenciones y ayudas al Consejo Superior de Deportes a entidades públicas titulares de infraestructuras para mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible”. El importe total de la ayuda concedida para digitalizar la piscina cubierta de Almàssera ha sido de 44.710,75 euros.
Emilio J. Belencoso, alcalde de Almàssera destaca el valor añadido que supone la obtención de estos dispositivos Nagi “porque otorgan una mayor seguridad acuática a los usuarios, tranquilidad para las familias y los gestores de las instalaciones y suponen un apoyo directo a la labor de los socorristas”.
