Paterna sigue los pasos de València y propone declarar festivo el 16 de marzo
La iniciativa, aprobada por el Consell Escolar Municipal, permitirá que los estudiantes paterneros puedan disfrutar plenamente de la semana fallera y el curso se alargaría hasta el día 22 de junio
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades autorizó a finales de año pasado de manera excepcional la modificación del calendario académico para el curso 2025/2026, a petición del Ayuntamiento de València. El alumnado de este municipio tendrá como día no lectivo el 16 de marzo de 2026 por motivo de las Fallas y alargará un día más el curso, hasta el lunes 22 de junio.
El Ayuntamiento de Paterna ha seguido los pasos de València y ha pedido a la Generalitat Valenciana que también declare el próximo 16 de marzo como día ‘no lectivo’ para el alumnado de la ciudad, coincidiendo con el inicio de la semana de Fallas, unas fiestas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La iniciativa fue aprobada este jueves por el Consell Escolar Municipal de Paterna -órgano en el que están representados centros educativos, familias, profesorado y administración local- tras la reunión celebrada en el Salón de Plenos y presidida por el teniente alcalde de Educación, José Manuel Mora.
Disfrutar "plenamente" de la semana fallera
Según ha anunciado el consistorio que preside Juan Antonio Sagredo, el objetivo de esta medida es que los "estudiantes paterneros/as puedan disfrutar plenamente de las Fallas", especialmente tras la noche de la tradicional plantà de los monumentos falleros, que tiene lugar el 15 de marzo y marca el comienzo festivo de la semana fallera.
En este sentido, Mora ha señalado que “desde el Ayuntamiento queremos fomentar la convivencia y la participación de nuestros niños, niñas y jóvenes en unas fiestas tan importantes para Paterna como son las Fallas", al mismo tiempo que ha precisado que “esta propuesta está pensada para adaptar el calendario escolar a la realidad social y cultural de nuestra ciudad”.
19 comisiones y casi 4.000 falleros y falleras
Por último, Mora ha recordado que las Fallas de Paterna cuentan con un importante tejido fallero conformado por un total de 19 comisiones y casi 4.000 falleros/as y ha subrayado que "forman parte esencial de la historia sociocultural y del arraigo festivo" del municipio.
- La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje
- Indonesia anuncia el fin del dispositivo de búsqueda del niño valenciano desaparecido en el naufragio
- El ayuntamiento deniega el permiso para celebrar un acto de la Semana Santa Marinera
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Compromís denuncia el colapso de València en Navidad por una movilidad 'improvisada
- El vestíbulo de la Estación del Norte ya luce en todo su esplendor
- Los trasteros en València ya cuestan mucho más que las plazas de aparcamiento: 'Siete metros cuadrados son 33.000 euros
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas