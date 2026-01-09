Torrent aprueba instalar cámaras para vigilar los cauces del barranco del Poyo y el de l'Horteta

El Ayuntamiento de Torrent aprobó ayer en el pleno colocar cámaras de videovigilancia para controlar los cauces de los barrancos del Poyo y l'Horteta dentro de la localidad, así como los secundarios que circulan por el término municipal de la capital de l'Horta Sud. Lo hizo tras presentar Compromís una moción que salió adelante por unanimidad. La propuesta quería formalizar la intención municipal de monitorizar en tiempo real la información meteorológica y el estado de los barrancos, especialmente tras la catástrofe de la dana.

"Aunque la información no puede sustituir a las políticas de prevención y la pre emergencia, sí puede ser una herramienta para actuar con más rapidez", argumentó el portavoz valencianista, Xavier Martí, durante la presentación de la iniciativa que llevaron a pleno.

En la moción, se instaba a la junta de gobierno local a presentar un informe sobre la aplicación y el seguimiento del plan municipal sobre el riesgo de inundaciones; a instalar videovigilancia y control de caudales en los pasos inundables, que se han demostrado en las últimas lluvias que son varios, sobre todo en las zonas rurales y diseminadas, y retransmitir en directo el estado de los mismos cuando se considere necesario. Esta última medida ya la han implementado municipios vecinos y también afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024, como Paiporta.

Además, la moción también pide colaborar con Avamet para colocar estaciones meteorológicas y compartir información. En las últimas semanas, otras localidades de l'Horta como Massamagrell o Rafelbunyol, también han instalado nuevos puntos de información meteorológica de este organismo valenciano para poder monitorizar las lluvias, el viento y la temperatura en tiempo real. Una información que facilita la toma de decisiones en situaciones con un clima adverso y ayuda a valorar el nivel de riesgo.

Pedir a la CHJ que incluye a l'Horteta en sus actuaciones

Asimismo, en la moción que se aprobó de manera unánime también se instó a la junta de gobierno local a crear un espacio web que contenga la información en tiempo real y toda la que proceda de otras instituciones para la prevención y la protección de la ciudadanía frente al riesgo de inundaciones.

A esta propuesta, a la que se adhirieron todos los grupos, se incluyó una enmienda del PP para instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar a que incluya el barranco de l'Horteta en sus planes de actuación, como ya lo han solicitado en otras ocasiones, además de ejecutar en los barrancos las actuaciones necesarias para su reparación.