Torrent tendrá un papel clave en el sistema de parques inundables con tres zonas estratégicas

La Generalitat Valenciana presentó ayer, en la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud, el futuro sistema de parques metropolitanos para prevenir inundaciones como la dana del 29 de octubre de 2024, un macroproyecto que se dividirá en 18 sectores, distribuidos sobre una superficie total de 1.485 hectáreas y más de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales, vinculados principalmente a las cuencas del barranco del Poyo y del río Túria.

Dentro de este sistema metropolitano, Torrent tendrá un papel clave por su ubicación en el corazón de la cuenca del Poyo, uno de los ámbitos más castigados por las riadas, y concentra varios sectores estratégicos que permitirán actuar de forma directa sobre el riesgo de inundaciones, al tiempo que se generan nuevos espacios de uso ciudadano y se mejorará la integración urbana y ambiental del municipio.

En concreto, el proyecto contempla actuaciones en los sectores Horteta (2), Torrent Ciutat (3) y Torrent Est (4), además de su conexión con el gran sector del Pla de Quart (1), considerado por la Generalitat como "el principal espacio estratégico para la laminación y retención de avenidas y la colaboración con las obras hidráulicas que debe ejecutar el Gobierno central". Estos ámbitos de actuación permitirán retener y gestionar de forma controlada las aguas en episodios extremos, reduciendo el impacto de futuras riadas sobre los barrios, infraestructuras y zonas industriales de Torrent.

Tres sectores para Torrent

El ‘sector Horteta’, con 41,8 hectáreas (ha) y 8,1 kilómetros (km) de superficie y longitud, se concibe como un" ámbito clave para la laminación y retención de avenidas, contribuyendo a reducir la velocidad y el impacto del agua en episodios de lluvias intensas". Este sector permitirá el acondicionamiento ambiental de las riberas, la creación de itinerarios peatonales y ciclistas seguros, así como el acceso para servicios de emergencia. Además, incorpora la recuperación patrimonial del Pantà de Torrent, reforzando el valor histórico y paisajístico del entorno, y mejora la articulación entre núcleos como El Pantà, la Curra y Mas del Jutge, favoreciendo su integración territorial y funcional.

El ‘sector Torrent Ciutat’, con 33,9 ha. y 2,1 km de superficie y longitud, supone una transformación directa del entorno fluvial a su paso por el núcleo urbano. En este ámbito, el proyecto contempla la creación de un paseo fluvial continuo, la ampliación del sistema de espacios libres urbanos y la generación de zonas verdes con arbolado, praderas y áreas estanciales pensadas para el disfrute ciudadano. Estas actuaciones se complementan con el acondicionamiento de riberas, la mejora de la permeabilidad transversal entre barrios y la integración del recorrido en la ciclovía y paseo anular metropolitano, contribuyendo a una racionalización del espacio público y a una mejor conexión con el entorno de vivienda pública colindante.

Por su parte, el ‘sector Torrent Est’, con 41,6 ha y 1,2 km de superficie y longitud, permitirá reforzar la protección hidráulica y, al mismo tiempo, crear un gran espacio verde de carácter metropolitano en el límite oriental del término municipal. En este ámbito se prevé el incremento de los espacios libres, la implantación de zonas verdes y estanciales, y la creación de una avenida peatonal que conectará Torrent con Picanya (siguiente sector), favoreciendo la movilidad sostenible y la cohesión territorial. El sector incorpora además la posible implantación de equipamientos metropolitanos, la integración del parque en el entorno de la EDAR de Torrent y su conexión con la red ciclista y peatonal, convirtiéndose en un nuevo eje verde y funcional para la ciudad.

Los 12 sectores del parque metropolitano que afecta a l'Horta Sud, entre los que se encuentran los tres que pasan por Torrent (2, 3 y 4). / Levante-EMV

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha valorado positivamente este proyecto y ha destacado que “los parques inundables suponen un cambio de enfoque fundamental en la manera de proteger a nuestra ciudad frente a fenómenos meteorológicos extremos”. “Después de lo vivido con la dana, Torrent necesitaba soluciones que no se limiten a reparar daños, sino que miren al futuro, reduzcan riesgos y aporten valor a la ciudad. Este proyecto combina seguridad, sostenibilidad y calidad de vida para nuestros vecinos”, ha señalado la alcaldesa.

Coordinación institucional y participación municipal

Tal y como comentó en la reunión el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, este proyecto se está desarrollando en colaboración con los ayuntamientos, ya que cada municipio tiene sus propias necesidad y "se van a adaptar las actuaciones a las necesidades locales".

En este sentido, el concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha subrayado que “Torrent tiene un territorio que puede convertirse en un gran aliado frente al agua, si se planifica con criterio técnico y visión metropolitana”. “Estamos hablando de una inversión estratégica que no solo protege a Torrent frente a futuras inundaciones, sino que deja como legado una ciudad más verde, más conectada y más preparada para los retos climáticos del futuro”, ha manifestado Gozalvo.

Con la zonificación ya definida, la Generalitat prevé iniciar durante este año los primeros trabajos de redacción y licitación de proyectos, así como un concurso internacional de diseño que garantice la coherencia paisajística y funcional de todo el sistema de parques inundables.