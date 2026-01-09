Una vecina recrimina al alcalde de Massanassa el mal estado del alcantarillado ante Mompó

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha visitado esta mañana el municipio de Massanassa junto al alcalde de la localidad, Paco Comes, con el fin de observar el estado del alcantarillado del municipio y mantener una posterior reunión telemática con los municipios que tienen gestión directa del alcantarillado y a los que la Diputació ayudará para agilizar las memorias técnicas y la coordinación para su reparación.

Durante el recorrido realizado por la calle Nou d'Octubre, que todavía presenta visiblemente los efectos del 29-O con persianas rotas, una vecina ha parado a Comes para recriminarle, frente a Mompó, el mal estado de la calle Alquería Soria, donde se queja de la "inexistencia" de alcantarillado, que provoca que cada vez que llueve, se acumule "grandes cantidades de agua".

La vecina denuncia que en esa calle residen sus padres, de más de 90 años, y que cada vez que tiene que ir la ambulancia "tienen que dar la vuelta entera para pasar del número 44 al 34". "¿Esta parte del pueblo es de Paiporta o es de Massanassa?", pregunta la vecina, ya que la calle se sitúa frente a la CV-400, en un tramo perteneciente a la localidad vecina. Paco Comes le responde que es de Massanassa, a lo que le pregunta, "¿por qué no la arreglan?".

"No tenemos alcantarillado"

El alcalde, cuando trataba de explicar el procedimiento de la reconstrucción, que se encuentra en la fase de las memorias, se ve interrumpido por esta vecina que le dice que "tiene que mirar por el pueblo" y que ha estado "a punto de que le atropelle un coche más de una vez por ir por la carretera". "Esto no es justo, ha pasado más de un año y tampoco tenemos alcantarillado en esa calle", ha expresado.

La vecina ha pedido "justicia" para Massanassa y ha manifestado que, si esto sigue así, irá al ayuntamiento todos los días a protestar por la situación. "Cada dos por tres suena la alarma y todos estamos asustados, el agua nos cubre las piernas y necesitamos que hagan algo", ha sentenciado.