Un derrumbe en una vivienda de Quart de Poblet obliga a desalojar a seis personas

Una vivienda se ha derrumbado en Quart de Poblet en la noche del viernes al sábado, como ha notificado Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de su cuenta de X. El incidente se ha producido a las 23.35 horas y ha obligado a desalojar a cinco personas adultas y a un menor. Según explican fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de València, el inmueble está ubicado en la calle Mare de Déu de la Llum.

Fue a esa hora cuando cayó parte del techo de la vivienda. Una vez conocido el incidente, actuar el comandamento y los bomberos de Paterna que, después de revisar la casa, dieron parte a los técnicos municipales. Según explican estas mismas fuentes, no se han producido daños personales, aunque los ocupantes del edificio no pueden volver al interior por el riesgo a la caída de más elementos.