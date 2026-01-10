Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un derrumbe en una vivienda de Quart de Poblet obliga a desalojar a seis personas

El incidente se ha producido a las 23.35 horas de la noche del viernes y

Calle Mare de Déu de la Llum de Quart de Poblet donde se ha producido el derrumbe.

Lluís Pérez

València

Una vivienda se ha derrumbado en Quart de Poblet en la noche del viernes al sábado, como ha notificado Emergencias de la Generalitat Valenciana a través de su cuenta de X. El incidente se ha producido a las 23.35 horas y ha obligado a desalojar a cinco personas adultas y a un menor. Según explican fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de València, el inmueble está ubicado en la calle Mare de Déu de la Llum.

Fue a esa hora cuando cayó parte del techo de la vivienda. Una vez conocido el incidente, actuar el comandamento y los bomberos de Paterna que, después de revisar la casa, dieron parte a los técnicos municipales. Según explican estas mismas fuentes, no se han producido daños personales, aunque los ocupantes del edificio no pueden volver al interior por el riesgo a la caída de más elementos.

Información en elaboración

