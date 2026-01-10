Diana Morant visita Paiporta: "Han aterrizado 400 millones de euros para la reconstrucción"

Paiporta, uno de los municipios más afectados por la dana del 29-O, sigue dando pasos en el camino hacia la reconstrucción. La localidad de l'Horta Sud reabrió el Pont Nou, el pasado 23 de diciembre, al tráfico rodado y peatonal, una infraestructura clave que conecta al municipio a través del barranco del Poyo. Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, ha querido visitar esta obra financiada por el Ministerio de Transportes y ha mostrado su alegría al ver cómo "poco a poco, piedra a piedra vamos construyendo la recuperación y la esperanza de nuestro pueblo y de nuestra tierra".

La líder de los socialistas valencianos, acompañada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y de la comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha subrayado que en la localidad valenciana de Paiporta, zona cero de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, "han aterrizado 400 millones de euros que ya están en estas infraestructuras, en la cuenta corriente del Ayuntamiento para emprender todas las obras de las dotaciones públicas que fueron destruidas por la dana".

Inversiones zona cero

Además, Morant ha señalado que, en total en toda esta zona, "hay más de dos mil millones de euros" y que la reparación de las infraestructuras "va a ser cubiertas al 100 % por el Gobierno de España". Así, además del Pont Nou, ha detallado que "hay cuatro puentes y una pasarela por valor de diez millones de euros que se han reconstruido a través del Ministerio de Transportes".

"El Gobierno de España seguimos aquí y vamos a estar aquí hasta el final", ha destacado Morant, al tiempo que ha asegurado que, "de cada diez euros invertidos en la reconstrucción ocho, han venido del Gobierno de España".

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha asegurado que la localidad "tiene toda la reconstrucción cubierta en todos los aspectos por los Ministerios". "En este caso, estamos en un puente que ha hecho el Ministerio de Transportes, tenemos un encargo al operador integral del agua del Miteco de 52 millones de euros para arreglar todos los desagües de Paiporta y, aparte, tenemos la subvención del Ministerio de Política Territorial para reconstruir todas las infraestrucuras que ofrecen servicios a los ciudadanos".