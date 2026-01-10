Zulima Pérez desmiente a Vicent Mompó sobre el alcantarillado: "Si alguien llega un año tarde, es él"
La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción responde a las declaraciones realizadas ayer por el presidente de la Diputación de Valencia en Massanassa, en el marco de la explicación de la ayuda de la institución provincial a 16 municipios afectados por la dana
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, visitó ayer Massanassa para comprobar el estado de los colectores en el municipio de l'Horta Sud, que es uno de los 16 pueblos afectados por la dana con gestión directa del alcantarillado y a los que la institución provincial dará asistencia técnica, junto a Bugarra, Buñol, Calles, Carlet, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Real de Montroi, Siete Aguas y Utiel. Posterior a la visita, Mompó mantuvo una reunión telemática con los ayuntamientos para abordar dicha ayuda.
Mompó explicó que, de la mano de los ayuntamientos, "será la Diputación quien ponga los medios humanos y los recursos técnicos para poder liderar los proyectos y poder hacer el seguimiento de las obras". "Llevamos ya un año y tres meses tras la peor catástrofe de nuestra historia y el alcantarillado sigue sin ejecutarse. Los vecinos nos lo han comentado durante la visita, el alcantarillado no está en condiciones y ellos no entienden de plazos ni procesos administrativos, entienden de soluciones y eso es lo que venimos denunciando", expresó ayer Mompó durante su intervención, en la que reclamó al Gobierno de España que "enviar dinero no es suficiente" que "llega un año tarde" y que con una "situación extraordinaria se necesitan también medidas extraordinarias".
Zulima Pérez, comisionada del Gobierno de España para la Reconstrucción, ha querido desmentir estas afirmaciones y ha explicado, en primer lugar, que "la Diputación de Valencia no realiza ninguna obra de reparación, que la única actuación que va a asumir es la de asistencia técnica a esos municipios, una función que se encuentra entre las competencias del organismo provincial". La comisionada ha señalado que “en la intervención que realizó el presidente en la misma reunión ya nos dimos cuenta todos que tampoco sabía muy bien qué es lo que iba a hacer allí y de qué se trataba la reunión”. “Y creo que sigue sin saberlo”, ha añadido.
Respecto a la afirmación del presidente de la Diputación de que desde el Gobierno de España se llegaba “un año tarde”, Zulima Pérez ha respondido que “yo creo que si llega alguien un año tarde es Mompó. La asistencia técnica es la que tendrían que haber prestado a los municipios desde el primer momento, en materias como el saneamiento”.
Financiación del Miteco
Pérez ha recordado que las obras de reconstrucción de las redes de alcantarillado están siendo financiadas “por el Ministerio de Transición (Miteco) al 100 %”, y son trabajos “que necesitan evidentemente una planificación que va mucho más allá de las intervenciones que se han ido realizando para ese primer aseguramiento”.
El presidente de la Diputación estableció un paralelismo con la limpieza de garajes, pero la comisionada ha declarado que “en este caso no es, ni por asomo, igual”. “La Diputación de Valencia no va a asumir la reparación de ninguna obra simplemente. Va a hacer el trabajo que tiene encomendado por ley de bases de régimen local, que es la asistencia técnica a los municipios”, ha insistido Pérez.
Además, la comisionada ha explicado que la reunión de coordinación en la que participaron la Diputación, el equipo técnico del Comisionado, la empresa pública Tragsa y los municipios afectados con gestión directa del alcantarillado tenía como objetivo coordinar actuaciones y permitir que se utilice Tragsa “para poder contratar y licitar las obras de saneamiento en estos municipios”, aprovechando que cuenta con acuerdos marco por los cuales “la licitación a través de esta empresa resulta mucho más rápida. Y permite que en pocos meses se pueda tener licitada una obra que fuera del acuerdo marco tardaría muchísimo más en ser licitada”.
