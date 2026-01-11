Beniparrell comienza la restauración del claustro de las Carmelitas del s.XVIII tras nueve años de conflictos

Ya queda menos para que Beniparrell pueda lucir su gran (y única) joya patrimonial. Casi nueve años después de iniciar los trámites, el consistorio por fin ha adjudicado la primera fase de la reconstrucción del antiguo Convento de Carmelitas, un edificio de estilo neoclasicista que data del siglo XVIII. Para esta primera actuación basada en la recuperación completa de las fachadas del claustro norte y las medias fachadas de los lados este y oeste, el consistorio invertirá 221.287,95 euros, de los cuales Diputación de Valencia subvenciona 51.754,94 euros, y un plazo previsto de ejecución de seis meses.

Fue en 2017 cuando el consistorio aprobó una partida de 130.000 euros, 90.000 euros subvencionados por la Diputación de València, para adquirir la segunda casa -la primera ya la tenía desde 2007- que albergaba en su interior, el claustro del Convento. El problema llegó con el ala norte, que el ayuntamiento no pudo adquirir hasta mayo de 2023, y que era propiedad de la Iglesia tras habérsela cedido el Barón Luis Escrivá de Romaní . La compra no fue nada fácil, pues estuvo bloqueada desde 2020 al descubrirse una carga en el registro que obliga a pagar a los descendientes del barón en caso de obtenerse ganancias con cualquier tipo de negociación sobre esta propiedad.

Zona alta del claustro del convento. / A.B.

Tras contactar con una quincena de los descendientes vivos del Barón, se determinó que esta carga se había quedado obsoleta en el tiempo y por tanto no tenía efectividad. Solventado este obstáculo, el consistorio y arzobispado firmaron la compraventa de esta ala norte del claustro que ocupa 52 metros cuadrados de un lateral de la planta baja y del primer piso de la Iglesia de Santa Bárbara de Beniparrell a la Iglesia por 58.000 euros.

Todo esfuerzo, sin embargo, merecía la pena, ya que el valor patrimonial de este elemento del siglo XVIII traspasa las fronteras locales, puesto que este claustro de Beniparrell pertenecía al considerado como segundo convento de la orden Carmelita Calzada más importante de la provincia, por detrás del Carmen de Valencia. Además, aunque el claustro del convento es similar al de otros de la zona, presenta arcos escarzanos, una particularidad que le diferencia del resto según los expertos.

Rehabilitación de la cubierta

La actuación conllevará previamente la demolición de los tabiques y muros que cierran la configuración original de los huecos de las fachadas del claustro y la recuperación de la composición de los huecos originales tanto en planta baja como en primera. Posteriormente, se procederá a la limpieza de los paramentos de estas fachadas, tanto exterior como interiormente, actuando en las pilastras, cornisa del primer piso, alero y las jambas y dinteles de los huecos tanto de planta baja como de primera.

En esta actuación se limpiarán y consolidarán aquellos restos que hubiera de los revestimientos originales y que aún persisten, sobre todo, en la parte interior de las fachadas. Una vez limpios los paramentos se restituirá su geometría si fuera necesario, bien con elementos de ladrillo macizo similares a los actuales, bien con mortero de cal y arena. Donde fuera necesario se procederá al cosido de las fábricas. Por último, se procederá al revestimiento de los paramentos utilizando mortero de cal y arena, haciéndose pruebas previas de color con los restos cromáticos que salgan en su limpieza.

Detalle de los arcos. / A.B.

La cubierta del claustro contigua a la Iglesia se rehabilitará. Para ello se levantará, se reforzarán las bóvedas con un rehenchido de escayola armada, se volverán a hacer los tabiques conejeros y sobre ellos se volverá a ejecutar la cubierta de teja árabe. Como actuación complementaria se pavimentará el patio con un suelo de arena morterenca provisionalmente para la recogida de las aguas y su correcta evacuación de forma que no causen más daños las humedades de capilaridad hasta que se pueda realizar una intervención global en el edificio.

El Ayuntamiento de Beniparrell ha solicitado para esta actuación una subvención a la Diputación de Valencia en el “Plan Especial de Recuperación del Patrimonio Histórico” por un importe de 152.928,57 € que en estos momentos no está resuelta.