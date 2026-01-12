Abiertas las inscripciones de la XX Media Maratón ‘Ciutat de Torrent’

El Ayuntamiento de Torrent se prepara para celebrar una de las grandes citas deportivas del calendario local. La Fundación Deportiva Municipal, en colaboración con GD Esport, ya ultima los preparativos de la XX edición de la Media Maratón ‘Ciutat de Torrent’, que este año presenta una importante novedad: la carrera se adelanta al mes de febrero, atendiendo a la petición de los propios corredores, que reclamaban disputar la prueba con temperaturas más gélidas y favorables para el rendimiento deportivo.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha querido destacar la importancia de este evento para la ciudad: “La Media Maratón es mucho más que una competición; es una fiesta del deporte, de la convivencia y del orgullo de ciudad. Torrent se convierte ese día en punto de encuentro para cientos de deportistas y familias, y desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que fomenten hábitos de vida saludables y refuercen la cohesión social”.

Por su parte, la concejal de Deportes, María Ángeles Lerma, ha subrayado el compromiso municipal con el atletismo: “Desde la Concejalía de Deportes reafirmamos nuestro apoyo al deporte y a los corredores, acogiendo una prueba que pone a prueba las habilidades de los participantes y que cada año gana mayor prestigio”.

Las inscripciones para ambas carreras permanecerán abiertas hasta el miércoles 11 de febrero a través de la web https://www.cronorunner.com/inscripcion.php?ref=567-2191 . Los dorsales podrán recogerse el mismo día de la prueba, a partir de las 8:00 horas.

La XX Media Maratón ‘Ciutat de Torrent’

La prueba principal arrancará a las 9:00 horas, con un recorrido de algo más de 21 kilómetros que combina tramos urbanos y naturales. Para garantizar una experiencia de calidad, los participantes contarán con:

·Camisetas para los primeros 400 inscritos

·Avituallamientos cada 5 kilómetros

·Chip de cronometraje para máxima precisión en los resultados

Cartel de media maratón. / A.T.

“Los corredores podrán medir sus marcas en un recorrido atractivo, técnico y variado, disfrutando del deporte en un entorno privilegiado y en compañía de amigos y compañeros”, ha señalado Lerma.

Categorías

Las categorías masculinas y femeninas para ambas pruebas serán:

·Júnior (2006–2007)

·Promesa (2003–2005)

·Sénior (1986–2002)

·Máster 40 (1976–1985)

·Máster 50 (1966–1975)

·Máster 60 (1965 o antes)

·Locales

·Diversidad Funcional

En la edición del año pasado participaron cerca de 1.000 corredores, consolidando este evento como una de las jornadas deportivas más importantes de la ciudad.

“Invitamos a toda la ciudadanía a participar, a animar a los corredores y a sumarse a esta gran fiesta del deporte que volverá a llenar Torrent de vida y entusiasmo”, ha concluido la concejal de Deportes.

Durante toda la jornada habrá equipos de asistencia médica, así como aparcamiento gratuito para los participantes.