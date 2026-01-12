Alfafar refuerza el mantenimiento y cuidado de la zona comercial

Alfafar ha dado un impulso al mantenimiento y la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024, en la zona comercial del municipio, un eje fundamental para el "bienestar de la ciudadanía y el impulso de la economía local", según apunta el alcalde de la localidad, Juan Ramón Adsuara (PP).

Y es que, según destaca el primer edil, el bienestar de Alfafar "también pasa por garantizar un entorno comercial cuidado, seguro y plenamente accesible, que permita a las empresas desarrollar su actividad en las mejores condiciones y ofrezca una experiencia positiva tanto a los vecinos y vecinas como a las personas que visitan el municipio".

En este sentido, el consistorio trabaja para alcanzar el 100 % de accesibilidad en las aceras, con la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la movilidad peatonal. Además, se están llevando a cabo actuaciones como la pintura y mejora de los pasos de peatones, así como de la iluminación. Y se encuentra en fase de planificación un plan de actuación de asfaltado, destinado a reparar los viales que resultaron afectados por la riada de 2024.

Estas actuaciones tienen como objetivo fidelizar a quienes visitan Alfafar, y generar una sensación agradable que invite a volver y a disfrutar de la amplia oferta comercial y de servicios del municipio.

Beneficios que revierten en la población

"La zona comercial de Alfafar es una parte fundamental del municipio, no solo por la creación de empleo para los vecinos y vecinas, sino también porque genera beneficios para el ayuntamiento que se reinvierten en servicios sociales y en la mejora continua de Alfafar", señala Arcadio del Real, concejal de urbanismo.

El mantenimiento y la reconstrucción de los espacios comerciales forman parte de una estrategia global del consistorio para mejorar la imagen urbana, apoyar al comercio local y consolidar la zona comercial como un punto de referencia para la ciudadanía y el entorno metropolitano.