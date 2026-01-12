Benetússer creará 86 plazas de aparcamiento en el solar de Meivel

El Ayuntamiento de Benetússer acondicionará el solar de la antigua fábrica de Meivel con 86 plazas de aparcamiento y una zona ajardinada. Así lo ha confirmado el consistorio, que ha iniciado esta mañana las obras de adecuación de la parte trasera del antiguo molino arrocero de San José, popularmente conocido como Meivel.

El espacio intervenido, de titularidad municipal desde 2025, cuenta con una superficie de 2.351,01 m² y es actualmente utilizado por la ciudadanía como parking informal en superficie de tierra, por lo que desde el área de Urbanismo del consistorio se ha puesto en marcha un proyecto de remodelación del espacio con el objetivo de mejorar la movilidad y el entorno urbano, al mismo tiempo que se da respuesta a la alta demanda de estacionamiento de forma más accesible, segura y funcional.

Inicio de las obras para hacer aparcamientos en la antigua fábrica Meivel / L-EMV

Con un presupuesto de 88.790,32 euros, las obras contemplan la regularización y nivelación del terreno para la correcta evacuación de las aguas pluviales, así como su asfaltado completo. En cuanto a la ordenación del espacio, se llevará a cabo el pintado y señalización horizontal de 86 plazas de aparcamiento, que incluyen 3 reservadas a los vehículos de personas con discapacidad, pintado de zonas de circulación e instalación de jardineras. En materia de drenaje, se ejecutarán las pendientes hacia el exterior de la parcela para evitar la acumulación de aguas, garantizando la durabilidad del firme y la comodidad de los usuarios y usuarias.

El Ayuntamiento de Benetússer adquirió en 2025 la parcela del antiguo molino arrocero, declarado como bien de relevancia local en el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Benetússer. El espacio en cuestión ocupa en total 3.834 m² y linda con las calles Constitución, Pintor Sorolla, Jaime I el Conquistador y Pintor Ribera. Este antiguo inmueble industrial cuenta dos zonas diferencias, una en la que destaca el edificio de la antigua fábrica de chocolates y turrones con 1.982 m² y otra zona abierta sobre la que se han iniciado hoy las obras de adecuación.

Esta obra se enmarca dentro del Pla Obert d'Inversions que financia la Diputación de Valencia.