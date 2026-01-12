La Bienal de Cerámica de Manises bate récords: 345 creadores de 49 países presentan 486 obras

La Bienal Internacional de Cerámica de Manises arranca su XVII edición con cifras inéditas: 486 obras únicas inscritas por 345 artistas y diseñadores procedentes de 49 países. Un "récord histórico" que adquiere aún más peso, según la organización, porque es el primer año en el que las bases obligan a registrar cada pieza en una sola categoría —creación artística o diseño—, evitando duplicidades y afinando la competencia.

El impulso internacional se percibe también en el mapa de procedencias. España lidera la participación con 215 obras, seguida de Polonia (22), Francia (20), Italia (18) y Alemania (15). A continuación destacan China y Reino Unido (14 cada uno), Turquía (12) y un triple empate con Argentina, Brasil y Serbia (11 piezas respectivamente), un reparto que confirma el carácter global del certamen.

Para el concejal de Promoción de la Cerámica, Xavier Morant, el alud de propuestas habla de un momento extraordinardinario para la creación cerámica, una "materia ancestral que se reinventa con fuerza en todo el mundo". La diversidad de orígenes que multiplica enfoques y lenguajes. "Del mismo modo, la diversidad en el origen de las personas participantes refuerza la riqueza creativa del conjunto de las obras", añade el edil, que expone que esta edición funcionará como “espejo” de ese impulso y, a la vez, como "homenaje al legado de una ciudad que convierte la tradición en futuro".

Premios, jurado y calendario: lo que viene

Impulsada por el Ayuntamiento de Manises, la Bienal mantiene su doble eje —Arte y Diseño de producto cerámico— y reparte 16.000 euros en premios: 8.000 € y 4.000 € para la modalidad artística, y 4.000 € para diseño. Las obras premiadas pasarán a integrar la colección del Museo de Cerámica de Manises.

Tras la primera criba digital, las piezas finalistas deberán enviarse físicamente antes del 28 de febrero de 2026. Con ellas se conformará la exposición oficial, abierta hasta el 31 de julio de 2026, mientras que el fallo del jurado se conocerá en la gala prevista para el 8 de mayo de 2026.

El jurado reúne perfiles del arte, la crítica y el diseño, con nombres como José Luis Clemente (UPV), Marisol Salanova, Francisco Sebastián Nicolau, Sandra Figuerola, Héctor Serrano, Inma Bermúdez, Xavier Monsalvatje y Nieves Contreras (Lladró), entre otros.

Capital cerámica con vocación contemporánea

Con más de siete siglos de tradición ceramista, Manises presenta la Bienal como una plataforma para "detectar tendencias", "apoyar el talento emergente" y proyectar su nombre como referencia del sector, en una ciudad reconocida como Ciudad Creativa de la Unesco en Artesanía y Artes Populares.

Festival de cine

En sus últimas ediciones. la organización ha incorporado propuestas como CICEMA, el Festival de Cine Cerámico de Manises, que conecta la cerámica con el ámbito audiovisual. La Bienal es, hoy, una plataforma esencial para descubrir tendencias, apoyar el talento internacional y proyectar el nombre de Manises como una capital mundial de la cerámica.