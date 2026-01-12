El CEIP Les Sitges celebra una marcha solidaria y la recogida de alimentos para Cáritas

Poco antes de las vacaciones navideñas, la comunidad educativa del CEIP Les Sitges de Burjassot se volcaba en una marcha solidaria llena de valores y en su tradicional recogida de alimentos no perecederos para los colectivos que más lo necesitan.

La marcha, tal y como han señalado desde el centro burjassotense, ha destacado por el alta participación, el entusiasmo del alumnado y la implicación de las familias. Esta actividad, enmarcada dentro de las iniciativas solidarias del centro, ha tenido como objetivo fomentar valores como la cooperación, la empatía y el compromiso social entre los más jóvenes.

Durante la jornada, el alumnado participó activamente en la misma, mostrando en todo momento una actitud ejemplar. Con ilusión, energía y un gran espíritu de colaboración, niños y niñas demostraron que la solidaridad también se construye desde la escuela, con pequeños gestos que pueden tener un gran impacto en la sociedad. La marcha se convirtió, así, en una experiencia educativa y vivencial que reforzó la importancia de ayudar a los otros y de trabajar juntos por un bien común.

Paralelamente, se llevó a cabo la tradicional campaña del kilo, en la cual las familias jugaron un papel fundamental. Gracias a su generosidad e implicación, se recogieron numerosos productos de alimentación que se destinaron a personas y colectivos que lo más lo necesitan. Esta respuesta solidaria pone de manifiesto el fuerte vínculo existente entre la escuela y las familias, así como el compromiso compartido con los valores de la justicia social y la ayuda mutua.

Desde el centro se quiere felicitar sinceramente a todo el alumnado por su participación responsable y agradecer de manera especial a las familias su colaboración desinteresada, "acciones como esta demuestran que, cuando escuela y familias andan de la mano, es posible construir una comunidad educativa más unida, solidaria y comprometida con el entorno. Iniciativas como la marcha solidaria y la campaña del kilo no sólo contribuyen a ayudar a quién más lo necesita, sino que también dejan una impronta positiva en la educación en valores del alumnado. Entre todas y todos, hacemos comunidad y continuamos avanzando hacia una sociedad más humana, justa y solidaria", tal y como han destacado desde el centro.