El certamen de cortos del Festival de Cine de Paterna recibe 230 trabajos en 2026
En la categoría Mejor Corto de Ficción se han presentado 164 trabajos y 66 en la categoría de Mejor Dirección Joven, dirigida a realizadores/as de hasta 30 años
El certamen de cortometrajes del Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna, que este año cumple once ediciones, ha recibido 230 propuestas, 164 trabajos en la categoría de Mejor Ficción y 66 en la categoría Mejor Dirección Joven, dirigida a realizadores/as de hasta 30.
La teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, ha recalcado que "este certamen de cortos "nació como plataforma para dar visibilidad a los/as cortometrajistas, y año tras año consolidamos nuestro compromiso y celebramos la llegada de nuevas propuestas".
Asimismo, Segura ha afirmado que “el cine español está en auge, y desde este equipo de gobierno seguiremos apoyándolo y apostando por la cultura”.
El jurado
Un jurado de expertos integrado por Celia Cuenca (realizadora, guionista, profesora e investigadora), Salva Herrero (periodista y divulgador cinematográfico) y Luis Esteban (director de los cines Kinépolis Valencia), será el encargado de seleccionar los cortometrajes semifinalistas.
Se proyectarán en febrero
El nombre de los cortos ganadores se conocerá en las próximas semanas. Las piezas se proyectarán en la sección oficial de la XI Edición del Festival de Cine Antonio Ferrandis, que tendrá lugar en el próximo mes de febrero.
