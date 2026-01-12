El club de rugby pide "convivencia" al de atletismo tras la protestas en Torrent

El Club de Rugby Ciudad de Torrent, representado por su presidente, Carlos Ramón, acudió al pleno ordinario de enero para pedir al club de atletismo "que se calmen, que se tranquilicen, que somos deportistas y no debemos pisarnos unos a los otros" en referencia a las protestas de los atletas para que no se instalen unos postes de rugby en el campo que comparten en Parc Central.

El portavoz ha hecho estas declaraciones en el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria, donde también ha llamado a la convivencia y ha reivindicado su derecho a utilizar las pistas del Parc Central, por ser un espacio de titularidad pública.

En este sentido, ha dado las gracias a la corporación local por su "imparcialidad" y ha lanzado un dardo a la anterior alcaldía que "nos mantuvo en el ostracismo", ha dicho el presidente del club de rugby. "Todos tenemos derecho a utilizar las pistas deportivas, independientemente si somos más o menos deportistas", ha defendido. Carlos Ramón ha explicado que el club de Rugby tiene ocho años de vida y lleva seis entrenando en Parc Central, "que es nuestra casa".

"Queremos tener la posibilidad de crecer y desarrollarnos"

"Queremos tener la posibilidad de crecer y desarrollarnos como club y para eso necesitamos convivir", ha señalado. En este sentido, ha insistido en que "somos deportistas, no pandilleros y no vamos por ahí pisando a otros. Los deportistas tenemos una ley no escrita para ayudarnos entre nosotros", ha recordado al Club de Atletismo. "Nosotros siempre hemos brindado nuestras manos para convivir, si hemos tenido que apartarnos para algo lo hemos hecho, no vamos poniendo zancadillas", ha insistido. Por eso, piden convivencia y esperan poder "sentarnos a hablar con el Club de Atletismo" porque "todos tenemos derecho a practicar nuestro deporte", ha concluido.

Durante el turno de ruegos y preguntas también ha tomado la palabra el padre de una jugadora de rugby del mismo club que ha opinado respecto al conflicto con atletismo que "no por ser más tienen más razón y no por ser menos deportistas tenemos menos derecho a utilizar las instalaciones". En este sentido, el vecino ha señalado que "las instalaciones son públicas y nos pertenecen a todos" y ha destacado que "llevamos seis años compartiendo pista y nunca ha habido ningún problema. Ahora que podemos instalar porterías para incentivar el deporte y para crecer, es cuando ha empezado el conflicto".