El ecoparque móvil del área metropolitana retoma su servicio de reciclaje en Burjassot

Burjassot vuelve a contar un ejercicio más con los servicios del ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre). Así el multicontenedor de desechos domésticos se instalará desde el próximo lunes, día 19, hasta el 21 de enero en el aparcamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

El resto de visitas previstas para el curso de 2026 –en el mismo emplazamiento y horario, a excepción del de los sábados, que sólo será el matinal– se sucederán del 5 al 7 y del 23 al 25 de febrero, el 30 y 31, el 1 y del 16 al 18 de abril, del 4 al 6 y del 21 al 23 de mayo, del 8 al 10 y del 25 al 27 de junio, del 13 al 15 y el 30 y 31 de julio, el 1 y del 17 al 19 de agosto, del 3 al 5 y del 21 al 23 de septiembre, del 8 al 10 y del 26 al 28 de octubre, del 12 al 14 y el 30 de noviembre y, para cerrar el ejercicio, el 1 y 2 y del 17 al 19 de diciembre.

Fomento del reciclaje

Tanto desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot como desde la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos aconsejan a la ciudadanía “reducir” el consumo, “reutilizar” al máximo y, cuando ya no sea posible alargar la vida útil de aquellos enseres domésticos para los que no hay contenedor específico, “llevarlos al ecoparque” para su reciclaje.

Concienciar a la población

Asimismo la Emtre y el consistorio agradecen a los usuarios su contribución a “concienciar a la población sobre el correcto reciclaje de aquellos enseres domésticos sin contenedor específico”, lo que redunda en “el ahorro de materias primas y de energía”.