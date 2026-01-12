Educación avala el proyecto del nuevo CEIP Gregori Mayans de Xirivella

La Conselleria de Educación ha avalado el proyecto técnico para ejecutar el nuevo CEIP Gregori Mayans de Xirivella que está cada día más cerca de ser una realidad. Tras presentar el proyecto al equipo docente y la AFA del centro el pasado mes de abril, la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual se ha reunido esta semana con la consellera de Educación, Mª Carmen Ortí (en un encuentro que también ha contado con el concejal de Urbanismo, Guillermo Garrido y el director general de Infraestructuras, José María Larena Berrocal) para seguir avanzando en el camino hacia el nuevo centro educativo.

La titular del área autonómica ha confirmado que en los próximos días la conselleria remitirá al consistorio un informe técnico favorable que avala el proyecto del nuevo centro. Este aval técnico es el paso previo a la licitación de las obras. El proyecto del nuevo CEIP Gregori Mayans cuenta con una inversión prevista de alrededor de 13,4 millones de euros, enmarcada en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.

Desde el Ayuntamiento de Xirivella se ha puesto de manifiesto que se han realizado todos los pasos necesarios para que el proyecto pueda seguir avanzando. En los últimos meses, se han llevado a cabo las actualizaciones y ajustes técnicos requeridos para que el proyecto del nuevo CEIP Gregori Mayans cumpla con todos los criterios exigidos por la conselleria y pueda ser aceptado sin objeciones. El nuevo CEIP Gregori Mayans es una infraestructura largamente reivindicada por la comunidad educativa y considerada prioritaria para el municipio.

Siguiente paso, adecuar la parcela para los barracones

La alcaldesa de Xirivella ha valorado muy positivamente la reunión y ha destacado que "salimos con una confirmación clara y con un compromiso de la conselleria con el nuevo CEIP Gregori Mayans", ha dicho. Asimismo, la primera edila también ha querido subrayar que queda todavía "mucho trabajo por delante y queremos ser prudentes y transparentes con las familias". En este sentido, ha explicado que el primer paso será la adecuación de la parcela donde se ubicarán las aulas prefabricadas, garantizando una transición ordenada y consensuada con toda la comunidad educativa.

A partir de ahí, este año, se realizarán las tramitaciones administrativas necesarias para poner en marcha las licitaciones y contrataciones, tanto del derribo del edificio actual como de la construcción del nuevo centro educativo, procesos que se abordarán desde el ayuntamiento. "El nuevo CEIP Gregori Mayans es una prioridad para Xirivella. Seguiremos trabajando con rigor, diálogo y responsabilidad para que este proyecto sea una realidad cuanto antes", ha concluido la alcaldesa.