La falla Cronista celebra teatro benéfico con “Utopía”, premiada en Torrent

La Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent vuelve a apostar por la cultura y la solidaridad con una nueva cita de teatro benéfico. El próximo viernes 30 de enero, a las 20:00 horas, su grupo de teatro infantil representará la obra “Utopía”, galardonada con el segundo premio de teatro infantil en las Fallas de Torrent. El acto tendrá lugar en el salón de actos del ayuntamiento.

Así la agenda cultural fallera vuelve a encenderse con uno de esos actos que dan sentido a la vida de casal: el teatro benéfico. La cita, además de reforzar la apuesta por la cantera artística entre los falleros y falleras —uno de los pilares más queridos del calendario—, tiene un claro componente solidario.

Toda la recaudación de la representación se destinará a Soterranya – Espai Solidaritat Parreño, colectivo que trabaja por la inclusión y la transformación social, sumando esfuerzos desde la acción comunitaria.

Entradas en el casal

Las entradas, con un precio popular de 5 euros, podrán adquirirse en el casal en horario de 18:00 a 20:30 horas. Y para quienes no puedan acudir, la comisión ha habilitado la opción de fila 0 a través de Bizum (Donaciones → Fila 0 → código 11006). Es una fórmula cada vez más habitual en los actos solidarios falleros para que nadie se quede fuera de la ayuda.

Con iniciativas como esta, la falla Cronista vuelve a demostrar que la fiesta no solo se vive en la calle: también se construye desde el escenario, la convivencia y el compromiso. El teatro, en esta ocasión, se convierte en una herramienta de solidaridad.

La función tendrá un objetivo solidario: toda la recaudación se destinará a Soterranya – Espai Solidaritat Parreño, un colectivo comprometido con la inclusión y la transformación social.

Fila cero

Precio: 5 eruos

5 eruos Venta: en el casal , de 18:00 a 20:30 h

en el , de Fila 0 (Bizum): Donaciones → Fila 0 → código 11006

La comisión invita a falleros, vecinos y amantes del teatro a sumarse a esta iniciativa para convertir, una vez más, el escenario en una herramienta de ayuda.