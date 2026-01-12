Foios instala un punto de carga doble para vehículos eléctricos en el polígono La Jutera

El Ayuntamiento de Foios ha instalado un nuevo punto de carga doble de vehículos eléctricos en el polígono industrial La Jutera, en concreto, en la calle Vicent Ruiz ‘El Soro’, en una ubicación estratégica para facilitar a la ciudadanía el acceso a medios de transporte más sostenibles, dentro de las actuaciones de modernización de áreas empresariales que el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) cofinancia anualmente.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha manifestado que "hace pocos días se finalizó la instalación del cuarto punto de carga de coches eléctricos en nuestro municipio, en el área empresarial de La Jutera, dentro de las actuaciones anuales de modernización de polígonos industriales y enclaves tecnológicos que apoya el IVACE".

"Una vez más, demostramos que desde el actual gobierno municipal de Foios apostamos firmemente por una movilidad más limpia, con puntos distribuidos por todo el pueblo, accesibles y pensados para facilitar el uso del vehículo eléctrico a toda la ciudadanía", ha insistido Ruiz.

Carga gratuita

La nueva estación de carga de vehículos eléctricos de La Jutera de Foios permitirá recargar dos vehículos simultáneamente de manera gratuita, de la misma manera que en los tres puntos ya existentes, lo que no solo contribuye a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, sino que a largo plazo puede ayudar a las personas que utilizan estos medios de transporte a ahorrar dinero.

El objetivo es llegar a seis ubicaciones

El objetivo del ayuntamiento es llegar a seis ubicaciones de carga doble distribuidas por diferentes zonas del municipio de manera estratégica antes del 2027.

De este modo, este municipio de l’Horta Nord se sitúa entre las localidades de la comarca con una red pública más extensa, lo que reafirma el compromiso del gobierno municipal actual con la lucha contra el cambio climático.