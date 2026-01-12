"A Mislata, llig i conviu" recibe el premio del ministerio por la animación lectora en sus bibliotecas

Las bibliotecas municipales de Mislata vuelven a demostrar que una red de proximidad puede jugar en la Primera División del fomento de la lectura. La ciudad ha sido galardonada en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner gracias a “A Mislata, llig i conviu”, un programa que apuesta por convertir la biblioteca en un espacio vivo, abierto y con actividad continuada, más allá de acciones puntuales.

El reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), llega acompañado de una dotación económica de 2.777,77 euros destinada a reforzar fondos y programación en la red municipal.

Un proyecto con foco en infancia y juventud

La campaña distingue iniciativas que consolidan una programación estable, fomentan la participación de usuarios y ponen el acento en quienes encuentran más dificultades para acceder a la lectura. En el caso de Mislata, según el consistorio, el proyecto resalta especialmente por su trabajo con niños, niñas y juventud, sin olvidar propuestas intergeneracionales y alianzas con centros educativos y agentes culturales del municipio.

La concejala de Cultura, Pepi Luján, reivindica la biblioteca como “un servicio público de proximidad” y como un lugar donde “encontrarse, aprender y crear comunidad”, subrayando además el trabajo en red con escuelas, entidades y familias.

Luján ha subrayado que “el proyecto nace de la constancia y del trabajo en red con escuelas, entidades y familias, y nos anima a continuar haciendo que la lectura llegue a más personas y en más momentos de la vida”.

Inversión directa en libros y publicaciones

El programa establece un sistema de premios que, según la información institucional de la campaña, premia hasta 370 proyectos: 10 con 10.000 euros y 360 con 2.777,77 euros, siempre para compra de libros y/o publicaciones periódicas. En el caso de Mislata, la dotación permitirá reforzar los fondos y ampliar el alcance de la programación.

Una trayectoria sostenida desde 2002

Más allá del premio puntual, Mislata presenta un historial que habla de continuidad: la red municipal concurre a esta iniciativa desde 2002 y ha sido reconocida en más de diez ocasiones, una constancia atribuida a la planificación de actividades con recorrido, la coordinación con la comunidad educativa y una concepción de la biblioteca como espacio que conecta generaciones y refuerza valores.