La Pobla de Farnals pone 80.000 euros a disposición de sus vecinos para inversiones

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals presentó el pasado 8 de enero, en el salón de plenos, la octava edición de las Inversiones Participativas, un proceso de participación ciudadana que permite a las vecinas y vecinos decidir el destino de una parte del presupuesto municipal destinada a inversiones.

En esta edición, el presupuesto asignado asciende a 80.000 euros, que se distribuirán en función de la población empadronada en cada núcleo del municipio: 48.000 euros para el centro urbano y 32.000 euros para la zona de la playa.

Un proceso en seis fases abiertas a la ciudadanía

El proceso de consulta se desarrollará a lo largo de seis fases, que serán comunicadas a través de los canales oficiales del Ayuntamiento. La primera fase, destinada a la presentación de propuestas, se desarrollará del 9 de enero al 15 de febrero y está abierta a personas mayores de 16 años empadronadas en el municipio. Las propuestas podrán presentarse de forma presencial o a través de la plataforma digital habilitada en la web municipal.

Entre el 16 de febrero y el 15 de marzo tendrá lugar la segunda fase, centrada en el estudio de la viabilidad técnica, jurídica y presupuestaria de las propuestas presentadas. Este análisis será realizado por una comisión de valoración integrada por personal técnico del consistorio.

Presentación de la campaña. / A.P.

La tercera fase, prevista para el 16 de marzo, consistirá en el debate y deliberación de las propuestas que hayan resultado viables. Posteriormente, del 23 al 30 de marzo, se abrirá el periodo de votación, en el que la ciudadanía podrá elegir las iniciativas prioritarias.

Los resultados del proceso se presentarán el 31 de marzo, mientras que la sexta y última fase estará dedicada al seguimiento de las actuaciones y a la evaluación del proceso, incorporando propuestas de mejora de cara a futuras ediciones.

Ocho años fomentando la participación ciudadana

Desde 2018, el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, impulsa este mecanismo con el objetivo de fomentar la implicación vecinal en la gestión municipal y promover una toma de decisiones compartida.

A lo largo de las distintas ediciones, las Inversiones Participativas han permitido llevar a cabo proyectos como la creación de zonas de ocio juvenil, la adecuación de parques, la mejora de centros educativos, la instalación de cámaras de videovigilancia en la playa, la construcción de pistas de pádel o la habilitación de una zona para autocaravanas.

En la sexta edición, las propuestas seleccionadas fueron la pista multideportiva de la plaza Tomás y Valiente, en el casco urbano, y la ampliación y mejora del parque canino en la zona de la playa.

En la última edición, en el núcleo urbano resultó elegida la propuesta “El pati que volem”, impulsada por el Consejo de la Infancia y Adolescencia Municipal (CIAM) y surgida de talleres participativos realizados en el CEIP Cervantes, con el objetivo de transformar el patio escolar en un espacio plural, inclusivo y adaptado a todas las edades. En la zona de la playa, la propuesta seleccionada fue “Ombra a l’avinguda Constitució”, una actuación destinada a dotar de sombra natural o artificial esta avenida mediante la plantación de árboles o la instalación de pérgolas.