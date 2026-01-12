Puçol aumenta las paradas y reduce la frecuencia de paso del autobús municipal

Una vez ampliado los servicios que unen Puçol con Valencia, Sagunto y el metro de Rafelbunyol, gracias a la ATMV (Autoritat del Transport Metropolità de València), el Ayuntamiento de Puçol completa ahora la red de transporte público con la remodelación del servicio municipal de autobús, que incluye un nuevo vehículo y la adaptación de los horarios e itinerarios a las necesidades de los vecinos.

«Para elaborar los horarios hemos tenido en cuenta todas las sugerencias que nos han llegado de los vecinos, con nuevas paradas en colegios e instituto, playa, Renfe, polideportivo… para mejorar la conexión entre todos los destinos que nuestros vecinos usan más a menudo», explica Nuria Sebastiá, concejal de Movilidad Sostenible.

En la práctica, esto supone la creación de paradas nuevas y mayor frecuencia de paso en la playa (tres en la avenida Pescadors, una en Barranc del Puig y plaza Assegador), en el casco urbano (avenida Corts Valencianes) y en el Polideportivo Municipal (camino Cementerio).

Nuevo horario del autobús de Puçol en 2026. / A.P.

El horario de invierno estará en vigor desde enero hasta que finalicen las clases en los colegios, en la segunda quincena de junio. Los servicios se realizan los días laborables, no hay horario en festivos ni en fines de semana.

Los precios se mantienen como en años anteriores: 1 euro el billete sencillo. Pero para los viajeros habituales hay cuatro tipos de bonos: el bono de 10 viajes por 3.50 euros (para vecinos de 16 a 65 años); bono 10 viajes para pensionistas, por 2.50 euros; bono 10 viajes para jóvenes, por 2 euros (menores de 16 años y mayores con carné joven); y, por último, el bono 50 por 10 euros (eso sí, los 50 viajes hay que consumirlos como máximo en dos meses).

¿Cómo obtener los billetes?

¿Cómo obtener los billetes y los bonos? Directamente con el chófer del autobús, al subir en cualquier parada. Eso sí, para los bonos hay que acreditar las condiciones especiales presentando la documentación al conductor (carné de pensionista, joven).

«Es importante destacar que por primera vez Puçol cuenta con un autobús eléctrico con cero emisiones, más cómodo y con espacio para los viajeros con movilidad reducida. En definitiva, estamos apostando a fondo por el transporte público local», concluye Nuria.